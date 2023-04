ZirArt Fossano sconfitta a Piacenza, ma le sensazioni sono posivite

Nella prima uscita della Serie B le sensazioni per ZirArt Fossano, scesa in campo a Piacenza nella prima giornata di campionato, nonostante la sconfitta, sono positive.

Dopo un lungo inverno di preparazione e poco allenamento in campo non si chiedeva certo, al giovane roster fossanese, un gioco e meccanismi che fossero perfetti e già oleati. Scesi in campo al Debenedetti domenica mattina e pomeriggio, i ragazzi sono riusciti, però a stare in partita contro l’ambiziosa Piacenza per tutte le nove riprese.

Alla fine il tabellone recitava un 6-3 in gara 1 e 10-7 in gara 2. Comunque due partite interessanti in vista del lungo campionato.

I risultati del week end di tutte le categorie: