Fulgor Basket in emergenza va KO a Legnano

Non riesce l’impresa titanica alla Paffoni, che si presenta al match contro Legnano priva di Antelli e Balanzoni, dovendo giocare la partita al Pala Borsani di rincorsa fin da subito. 87-63 per i Knight, che si prendono con merito i due punti. Per la Fulgor l’imperativo è quello di resettare e recuperare al più presto la condizione in vista del play in di Maggio.

Legnano parte forte nei primi minuti, allunga sino al 17-6 con la tripla di Casini, ma poi si vede recuperata dalla Fulgor, che affidandosi all’esperienza di Picarelli rientra sino al -4. Qui è di nuovo ruggito biancorosso, con le squadre sul 22-13 al primo mini intervallo. Il trend dell’incontro non varia, Legnano tocca anche il +17, ma la Paffoni resiste e reagisce con orgoglio, con un avvio di terzo quarto che la proietta a -7, costringendo coach Eliantonio a chiamare timeout. Marino risponde da fuoriclasse quale è, e Legnano riprende le redini dell’incontro, pur dovendo lottare con una Fulgor tutt’altro che arrendevole. Nel finale i Knights prendono abbondantemente il largo, rendendo il passivo finale più duro di quanto espresso in campo dalle due squadre. Vince Legnano 87-63.

Coach Quilici commenta così il KO dei suoi: «Il passivo lascia il tempo che trova, anche perché maturato negli ultimi 5’ dell’ultimo quarto. Sì è vista la differenza di condizione delle due squadre, ma tra giocatori fuori ruolo e non al top della forma siamo riusciti a reggere fino alla metà del terzo quarto, prima di cedere di schianto. Purtroppo gli infortuni che abbiamo patito in queste due settimane ci hanno permesso di giocare solo 10’ di 5 contro 5 e si è visto, ma comunque a partire da oggi abbiamo tre settimane per trovare la migliore condizione e recuperare tutti gli infortunati in vista degli spareggi di maggio, avendo sicuramente il fattore campo e affrontando la decima (che non sappiamo ancora chi sarà). Le energie andranno tutte convogliate lì, ma proveremo a tutti i costi di strappare almeno una vittoria nei prossimi tre impegni».