CNU: il CUS Torino vince con merito l'andata contro Sassari

Nelle serie a somma punteggi non si dorme mai sonni tranquilli. Così il +26 messo da parte dal CUS Torino tra le mura amiche della Panetti contro il CUS Sassari nella gara di andata del secondo turno preliminare alle finali del Campionato Nazionale Universitario 2022 è da interpretare solo come un buon viatico in vista del ritorno in programma il prossimo 8 maggio in Sardegna.

Qualche minuto per conoscersi un po’ e Torino ci prova: 13-8 al 4'. La seconda metà del quarto è però tutta appannaggio dei sardi, che concedono appena 4 punti e chiudono davanti alla sirena: 16-17.

La seguente decina è nel segno del torinese Marangon, che la mette per ben 4 volte da tre punti (3 triple sono di fila), ma gli isolano reggono bene l’urto, segnano pure loro da oltre l’arco in un paio di occasioni e si mantengono intorno ai due possessi di ritardo: 34-29 al 16’, 41-34 al 20’.

Già dura nel primo tempo, la gara è combattuta, spigolosa e nervosa anche nella ripresa (alla fine saranno ben 6 i falli tecnici sanzionati). I 4 punti a testa di Petitti e Pietra danno inerzia a Torino, che trova importanti contributi offensivi anche da Mortarino e fa la differenza pure in fase arretrata. Le percentuali degli ospiti si abbassano e alla mezzora il distacco tra le due squadre è di 24 punti: 67-43.

Nei 4 minuti che aprono l'ultimo periodo però Sassari accorcia un po’ le distanze con due triplette di Fadda: 71-55.

Torino torna concentrata al punto giusto, non concede ulteriore terreno e nei due minuti conclusivi, con Pietra e soprattutto Conti (12 nel quarto), allunga di nuovo il passo in maniera decisa. Da segnalare nel finale le espulsioni per proteste dei due coach ospiti.

CUS TORINO 92

CUS SASSARI 66

Parziali: 16-17, 41-34, 67-43

CUS TORINO: Conti 24, Loro 1, Akoua 10, Marangon 18, Petitti 14, Pietra 8, Porcella M. 2, Tatsoptsa 2, Galliera Ricci 4, Mortarino 9. All. Subbiani. Ass. Ferriero e Sorgetti.

CUS SASSARI: Obino, Sanna M. n.e., Manca, Spanu 4, Chessa 15, Demuru 11, Fadda 14, Campus 6, Sanna L. 15, Dell’Erba 1, Ruiu n.e., Cecchini, All. Sanna G.