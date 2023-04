Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Torna subito in campo la Bertram Derthona, impegnata mercoledì 19 aprile alle ore 20.30 al PalaEnergica Paolo Ferraris contro la UNAHOTELS Reggio Emilia.

A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è il vice allenatore Massimo Galli: «Dopo la sconfitta con Brescia affrontiamo in casa Reggio Emilia, una squadra in grande salute che ha vinto cinque delle ultime sei partite ed è guidata in panchina da Sakota, il veterano degli allenatori del campionato, che non ha bisogno di presentazioni. Da playmaker agisce Cinciarini, che è il leader e l’head of the snake della squadra, che viaggia a 9.8 assist a uscita. Si alterna nel ruolo con Senglin, un veterano dei campionati europei che sta dando un grande contributo. Nel ruolo di guardia, dopo l’infortunio di Anim, sta giocando Michele Vitali, eccellente tiratore da tre punti (41.7%), che sta ritrovando continuità dopo l’infortunio. A completare il reparto esterni ci sono Olisevicius, che dopo una grande stagione lo scorso anno, sta salendo di tono nelle ultime uscite. Alle sue spalle Strautins, un lettone di formazione italiana, che è un grande atleta. Da ‘4’ sta giocando Hopkins, un grande rimbalzista (7.4 di media) che può segnare anche da fuori e agire anche da numero ‘5’. Il suo cambio è Reuvers, abile nel tiro da tre punti (39.6% in stagione). Il ‘5’ titolare nelle ultime gare è stato Diouf, un giovane che si sta confermando a questo livello e che ha un ruolo importante nello scacchiere di coach Sakota. L’ultimo arrivato, Marcus Lee, ha disputato 5 incontri: è un atleta, molto solido e bravo a giocare in area».