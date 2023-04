Assoluti primaverili di Riccione: Lucia Tassinario si migliora nei 50 stile libero

Letteralmente, un’esperienza incredibile. Questa edizione degli Assoluti primaverili di nuoto rimarrà un’avventura indimenticabile per Lucia Tassinario: la nuotatrice della ValleBelbo Sport, in gara alla più importante rassegna nazionale della stagione in rappresentanza del Team Dimensione Nuoto, farà sicuramente tesoro delle emozioni e degli insegnamenti maturati al suo debutto accanto ai big del nuoto italiano.

Due le prove individuali in cui si è resa protagonista nella vasca lunga di Riccione, 50 sl e 50 farfalla, che hanno rappresentato un’incredibile esperienza assieme ai suoi compagni di squadra di cui fa parte la fresca campionessa italiana Sara Curtis, sua compagna di squadra in staffetta in occasione della medaglia conquistata ai Criteria.

Proprio nello stile libero, l’allieva di Pino Palumbo ha dato il meglio di sé, abbassando il primato personale a 26”92. Nella vasca singola a farfalla, specialità in cui non celava le proprie ambizioni, ha chiuso in 28”75, al di sotto delle aspettative maturate alla vigilia.