BEA Chieri: il recap della settimana sul settore giovanile

Si è chiuso un altro fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per il Settore Giovanile di BEA Chieri. Dopo la pausa per le vacanze di Pasqua, continuano le seconde fasi di tutti i campionati.

Bella vittoria dell'U19 Silver con i torinesi di TamTam nella seconda fase Top. L'U13 Gold supera Moncalieri in trasferta e l'U14 Gold conduce sempre in testa e vince la partita con Franzin Val Noce.

L'U17 Eccellenza si ferma a una mancata di lunghezze da Moncalieri e l'U14 Silver a soli due punti da Condove, mentre l'U17 Silver cede di poco nel derby con Unione Basket Collinare dell'ultima giornata del girone Coppa. L'U13 Silver cede a Cus Torino e i Ragazzi si fermano di fronte a Labor Basket.

U19 SILVER

BEA CHIERI SSDRL - TAM TAM 91-86

Parziali (24-18, 43-49, 66-70)

BEA CHIERI: Bertoglio (C) 6, Orsi 8, Tagliano 10, Bianco 10, Roccati 6, Gangi L. 2, De Mita 11, Bergese 8, Ricciardo 7, Lafiosca 10, Ferrone Ric. 9, Munafò 4. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Prep. Gangi A.

TAM TAM: Rolandi 6, Acuto, Righetto 11, Mulatero 20, Colella, Mansueto 2, Veronese 11, Cruschelli, Atzori 21, Trigiani (C) 14, Pulla 1. All. Zorzetto

U13 GOLD

MONCALIERI - BEA CHIERI 67-70

Parziali (17-19, 16-17, 19-13, 15-21)

MONCALIERI: Battaggia (C) 1, Cavaliere 3, Musso 25, Mayfield 11, Zanardi 6, Ianno, Bausano 2, Virgiglio 8, Peverino 11, Granziera, Berti, Fall. Allenatore: Canella, Ass. Sciannimanico.

CHIERI: Fatai (C) 15, Borz 15, Spano, Di Giorgio 2, Cristiano 2, Demita 1, Menegatti 11, Montiglio 3, Caló 16, D'acunti, Coltiletti 5. Allenatore: Corrado, Ass. Mosca.

U14 GOLD

BEA CHIERI - FRANZIN VAL NOCE 48-42

Parziali (7-14, 25-21, 39-40)

BEA CHIERI: Milani (C) 8, Spennato, Giachino 17, Tarantino, Vacca 4, Destefanis, Meles, Petrin, Amerio, Sidari, Tran 19. All. Ratto, Ass. Pirocca, Acc. Castelli.

FRANZIN VAL NOCE: Mainero, Manavella 2, Bernardi, Conte 6, Cudemo (C) 4, Orticola 9, Pirolo 8, Turatsinze 7, Scarafia 2, Chiri 4, Amato. All. Berger.

U17 ECCELLENZA

MONCALIERI - BEA CHIERI 69-63

Parziali (15-18; 38-30; 54-51)

MONCALIERI: Vignoli 16, Lingua 4, Rubatto, Taflaj 4, Nicosia, Clement 3, Fea 17, Cellini NE, Molle, Pagano 11, Ferrero 3, Dabbene 10. All. Graf, Ass. Agnelli, Acc. Pasotti.

CHIERI: Marrese 13, Viggiano 5, Quagliotto 19, Bechis 2, Minetti, Trunfio, Guardalben 2, Mazzardis NE, Altina 1, Origlia 11, Fogliato 10, Pisciuneri NE. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

U17 SILVER

BEA CHIERI - UBC BASKET CHIERI 54 - 58

PARZIALI (11-18, 11-13, 14-9, 17-16)

BEA CHIERI: Ahia 15, Vidotto, Gariglio 2, Gamba 14, Ricci 8, Pianfetti, Scamardella 2, Mezzasalma, Luera 2, Chiosso, Vurruso, Gangitano 11, All. Usai, Ass. Ghigo.

UBC BASKET CHIERI: Crosetto, Stella 2, Meneghini, Leyc, Ricco 6, Puliafito 8, De Francisco 16, Angelieri 9, Pileggi 3, Signetti, Castagnola 7, Gamba, All. Cucco, Ass. Uliana.

U14 SILVER

BEA CHIERI - CONDOVE 50-52

Parziali (13-16; 24-26; 34-41)

BEA CHIERI: Cordero,Viale, Giorcelli 12, Santoro 10, Traversari 13, Mastrocola 6, Balla 2, Pirrone 5, Costamagna, Griva, Di Carlo 2, all. Ratto F., ass. Virde A.

CONDOVE: Odina 8, Croce 2, Racca 16, Papuc 4, Nechifor 4, Bertolini 5, Bruti, De Luca, Milani, Capoccioni 13, all Girodo L.

U13 SILVER

BEA CHIERI - CUS TORINO 44-83

Parziali (6-19, 19-45, 31-66)

BEA CHIERI: Sandri 3, Iacovuzzi 2, Percudani 4, Solla1, Zanzon 8, Seck8, Dardano M 4, Patrascu F 14, Patrascu L, Cartolaro, Vaschetto, Dardano S, All. Pollano.

CUS TORINO: Acierno 9, Albano 2, Piras 5, Roagna 5, Marra 6, Passella 33, Staltari 2, Tuttolomondo 19, Macri 3, Carta, Truzzi, All. Guarraci.

RAGAZZI

BEA CHIERI - LABOR BASKET 25-35

Parziali (7-6, 10-12, 19-22)

BEA CHIERI: Chiara 4, Tralli 3, Stoian 7, Bouali 6, Ricci 2, Cocozza 1, Ambrouso 2, Grignani, Billong, Pezzoli. All. Trunfio.