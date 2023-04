Gators: il recap della settimana

COPPA PIEMONTE

VM SERVICE GATORS 62

MONTALTO DORA 50

Parziali (15-18, 33-31, 52-41)

VM SERVICE Gators: Marengo 24, Pepe, Valinotti, Cerutti 4, Ferrero, Nicola S., Nicola A. 14, Ghigo 3, Fissore 7, Pistone 2, Perrone 3, Fantini 5. All.: Fabbri.

Montalto Dora: Cena, Franchetto, Perenchio 15, Dalmolina 2, Giglio-Tos 4, Rosetto N.E., Franchetto 24, Franzino 5, Bellei. All.: Macario.

Inizia con il piede giusto il percorso della prima squadra nel girone di Coppa Piemonte: la gara, giocata sul parquet di casa del Palazzetto dello Sport, ha fatto registrare una vittoria netta dei ragazzi di coach Fabbri. Un successo frutto del break nel terzo parziale, poi amministrato sapientemente con una buona difesa che ha permesso di mantenere invariate le distanze tra le due squadre.

L’inizio di gara vede ritmi molto bassi di entrambe le squadre: Montalto, con alcune penetrazioni, riesce a trovare il canestro mentre gli Alligatori si affidano ai tiri di Marengo e Andrea Nicola, gli unici a referto nel primo quarto, che si chiude in svantaggio di tre punti per i padroni di casa.

Nel secondo parziale anche Cerutti si iscrive al tabellino grazie ad una migliore circolazione di palla e ad uno spirito decisamente più combattivo: la tripla di Perrone infiamma il sempre numeroso pubblico di casa portando i Gators all’intervallo lungo sul +2.

Al rientro dagli spogliatoi, i ragazzi di coach Fabbri piazzano il break decisivo con diverse buone iniziative di Fantini (5 punti consecutivi) e appoggiandosi al solito Marengo, arrivando al vantaggio massimo e chiudendo il terzo quarto sul +11.

Nell’ultimo quarto, Montalto cerca di rientrare ma le buone difese dei Gators permettono di mantenere invariate le distanze: da segnalare l’ingresso in campo di tutti i giocatori convocati e le buone prestazioni di Pepe e Ferrero.

Prossimo incontro: venerdì 21/04/2023 ore 21.00, Novi 1980 - VM SERVICE Gators (Palasport - Viale Rimembranza - SERRAVALLE SCRIVIA (AL)).

ABC SERVIZI LADY GATORS 58

CHIERI 50

Parziali (15-21, 4-14, 16-5, 23-10)

ABC SERVIZI Lady Gators: Iannuzzi 14, Mellano 10, Marchisio Giulia 9, Perlo 6, Mondino 5, Gjondrekaj Debora 4, Marchisio Grazia 4, Nicola 4, De Donatis 2, Frattini, Gjondrekaj Federica. All.: Fabbri-Botta-Colonna.

ASD BASKET CHIERI: Cancian 16, Vallero 10, Abbà 8, Pecorara 5, Quattrocolo 5, Bisi 2, Pomé 2, Quaglia 2, Bucci, Paladino, Vergnano. All.: Miano.

Bella vittoria in rimonta per le Lady Gators nel campionato di Promozione femminile – poule coppa, che vendicano la brutta batosta subita all’andata, pur in formazione rimaneggiata per le assenze per infortunio di Raso e Verlengo.

L’inizio di gara è condizionato dalla maggiore prontezza ed aggressività delle ospiti, unito al freno a mano tirato delle ragazze di coach Fabbri, non sufficientemente concentrate e reattive. Chieri fa il suo in difesa riuscendo a limitare l’attacco delle padrone di casa e sembra essere anche più propensa a correre trovando canestri sui tardivi rientri delle Lady. Dopo un iniziale 5-0 delle giocatrici avversarie, è Iannuzzi a trovare il primo canestro in penetrazione, ripetendosi poco dopo con due centri dalla lunetta. Il centro delle ospiti domina nel pitturato, trovando canestri e falli più volte: per le padrone di casa va a referto anche Mondino con un canestro dalla media su assist di Marchisio Grazia e Perlo su un buon movimento spalle a canestro. Chieri non molla, punisce ogni disattenzione della difesa avversaria e tiene sempre un margine di 6-7 punti: dalla panchina arriva poco in attacco, è infatti Iannuzzi che con la giusta dose di aggressività recupera palloni e va a segno nei pressi dell’area pitturata, a cui si aggiunge anche Marchisio Giulia con un tiro dalla media. Chiude Marchisio Grazia dalla lunetta con un 1 su 2: il quarto termina così con Chieri avanti 21-15.

Nel secondo periodo, nonostante coach Fabbri chieda più intensità e più corsa, le Lady subiscono ancora troppo le avversarie, concedendo loro troppo campo e non riuscendo a difendere con efficacia. Ne risente anche l’attacco, con tante conclusioni da fuori sbagliate, nonostante i tiri siano giusti e spesso anche ben presi: sarà la sola Mellano subentrata dalla panchina ad andare a segno con un canestro nell’unico contropiede ben orchestrato da Marchisio Grazia e due volte dalla lunetta con un 1 su 2. A metà gara il punteggio è inesorabile e dice 19-34 per Chieri.

Nell’intervallo, coach Fabbri prova a motivare le ragazze chiedendo loro maggiore precisione in attacco e intensità difensiva, cercando di rimanere tranquille e provando a divertirsi di più in campo.

Al rientro, complice un evidente rilassamento generale della squadra ospite, insieme ad una ritrovata grinta e convinzione delle Lady, la partita cambia volto, le conclusioni sono più efficaci, la difesa asfissiante, tanto da mandare spesso in confusione Chieri e costringere il loro coach a chiedere più volte time out. Il là al recupero lo danno ancora due giocatrici, Iannuzzi e Marchisio Giulia, alle quali si aggiunge anche Capitan Nicola e de Donatis, queste ultime autrici una di due conclusioni in transizione e l’altra di un efficace movimento spalle a canestro con il lungo ospite ben più strutturata in altezza. Ne scaturisce un primo parziale decisivo per le sorti della gara di 16-5 che riapre dunque l’incontro e chiude il periodo sul 35-40.

Nell’ultimo quarto, la musica non cambia e in poco tempo due giocatrici della panchina, Gjondrekaj Debora prima dalla media e Mellano subito dopo con una tripla, scaldano il pubblico sugli spalti e impattano sul 40-40. L’entusiasmo e contagioso, viene interrotto solo per qualche secondo da una tripla di Chieri: ma da qui in avanti ci pensa ancora Mellano a riaccenderla con un’altra tripla che nuovamente pareggia il punteggio. Sono poi Perlo nel pitturato, insieme alla generosa Iannuzzi e alla sorpresa positiva Gjondrekaj Debora, che oltre a recuperare rimbalzi e dare filo da torcere alla lunga ospite (autrice alla fine di 16 punti) trova ancora la via del canestro: Savigliano si porta così avanti sul 49-43. Chieri ha una reazione di orgoglio e con il lungo Cancian prova a ribattere con canestri importanti: ma Marchisio Giulia e Iannuzzi prima, tengono le ospiti a distanza, mentre a loro si aggiunge un’altra piacevole sorpresa di giornata, ovvero Mondino, che infila la tripla che spegne ogni speranza di recupero. Andrà ancora a segno Perlo, nel frattempo, sancendo il definitivo cambio di rotta della seconda parte di gara, dove una maggiore convinzione, unita ad un gruppo emotivamente ritrovato, sono la chiave di lettura della rimonta e della vittoria finale sul punteggio di 58-50.

Tutto ciò non potrà che fare bene per il prosieguo della stagione, dopo alti e bassi di questo ultimo mese, per provare a continuare in primo luogo a divertirsi come successo in questa occasione.

Prossimo incontro: venerdì 21/04/2023, Reba – ABC SERVIZI Lady Gators (Palestra Massari – Via Massari 114 – TORINO (TO)).

ZETAEMME CAYMANS 72

AUX. CUNEO GIALLA 60

Parziali (23-10, 20-13, 12-16, 17-21)

ZETAEMME Caymans: Davicco 18, Ambrogio 14, Ferrero 14, Colonna 11, Borsa 6, Tucci 5, Paschetta 4, Giambrone 0, Zorgniotti 0, Mondino 0, Rosso 0, Tuninetti 0. All.: Mondino

Iniziano i playoffs per i Caymans di coach Mondino e gli avversari in questo primo turno sono i Cuneesi dell’Auxilium. La squadra è quasi al completo, unici assenti Caula e Craco.

I padroni di casa partono a basso ritmo, ma dopo un paio di errori si sciolgono e colpiscono il canestro avversario con continuità. Davicco spadroneggia in area, Ambrogio realizza dall’arco, Ferrero e Tucci si distendono in contropiede ben imbeccati da Colonna e Capitan Giambrone. 23 a 10 al termine del primo quarto, ci si allunga fino al 40 a 18 (massimo vantaggio) del minuto 17.

A partire da questo momento, complici una serie di cambi, la squadra si rilassa e concede 2 bombe agli avversari chiudendo all’intervallo sul 43 a 23.

Nonostante gli avvertimenti del coach, i biancoverdi commettono una serie di sciocchezze regalando fiducia agli ospiti. Inoltre, i fischi dei direttori di gara (34 falli Caymans, 17 Cuneo) limitano l’utilizzo di diversi giocatori. Nonostante tutto i Caymans tengono a distanza gli avversari fino alla sirena conclusiva chiudendo sul + 12.

«Sono dispiaciuto per come abbiamo smesso di giocare assieme a partire dal diciottesimo minuto. Una quantità di errori evitabilissimi, dovuti al poco allenamento dei ragazzi nelle ultime settimane. Se vogliamo chiudere la serie la prossima settimana a Cuneo ci vorranno i Caymans dei primi 17 minuti di gara» il commento a caldo nel post partita di coach Gio Mondino.

U17 GOLD

TOC TOC GATORS 38

ORBASSANO 59

Parziali (16-11, 27-26, 35-43)

TOC TOC Gators: Crosetto R. 2, Mori 4, Baretta 4, Avalle 9, Pepe 2, Paonne 0, Carignano 0, Crosetto F. 0, Marcellino 8, Alessio 9. All.: Fabbri - Colonna

Orbassano: Di lella 0, Semeraro 2, Fantini 5, Furlan 8, Mauroni 6, Boaron 7, Mancuso 7, Nardi 11, Manzon 13, Macaluso 2, Salamone 0, Severin 2. All.: Moretti

Partita incolore per i Gators impegnati nel campionato dell'U17, che, sabato 15 aprile tra le mura amiche del palazzetto di Via Giolitti di Savigliano hanno affrontato i pari età di Basket 86 Orbassano.

I ragazzi dei coach Fabbri e Colonna per metà gara restano attaccati alla partita, anche se gli errori non sono mancati sia in attacco che in difesa. Comunque il quintetto base composto da Baretta, Avalle, Pepe, Marcellino e Alessio tanto che il primo parziale è a favore della squadra di casa.

Nel secondo quarto la pressione difensiva di Orbassano sale gli Alligatori iniziano a soffrire. Nonostante questo Alessio realizza 7 punti in pochi minuti. Questi punti con i 4 segnati di Mori consentono ai biancoverdi di chiudere il secondo periodo in leggero vantaggio 27 a 26. Ma in attacco si fa fatica a far circolare la palla e la squadra intera comincia a soffrire.

Dal terzo periodo in poi cala veramente il buio: Orbassano scappa con le triple Nardi, Boaron e Furlan che scavano un vantaggio di 10 punti. Alla fine del periodo Orabassano avrà segnato 17 punti contro gli 8 dei padroni di casa.

Nel quarto periodo i Gators sembrano non avere la forza di riagganciare la partita che inevitabilmente Orbassano fa sua senza troppi problemi.

«Rimane il rammarico per una partita che potevamo vincere. Tanto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare!»commenta Coach Fabbri alla fine del match.

Prossimo incontro: sabato 29/04/2023 ore 18.45, Grugliasco - TOC TOC Gators

U17 GOLD

REALE MUTUA TORINO 49

GGS BASKETBALL PROJECT 53

Parziali (12-16; 11-18; 11-14; 15-5)

GGS Basketball Project: Picollo, Di Meo 5, Ficetti 4, Massa, Bertaina 9, Vergnaghi 29, Mattio 2, Perlo, Barra 4, Condur, Giordano, Bernardi. All.: Nicola – Ass.: Di Meo

Reale Mutua Torino: Raho 10, Boscolo, Di Dedda, Spada 2, Panealbo 2, Cerchiaro, Truccone 4, Zaccaria 20, Jahvier 7, Fogliotti 2, Gastaldi, Curica 2. All.: Raho – Ass.: Petruzzi-Zagni-Filippi

Grandi emozioni per il gruppo GGS nel campionato U17: mercoledì, 12 aprile si gioca la terza giornata del girone Top, contro la Reale Mutua di Torino, prima in classifica. La vittoria di GGS significherebbe un sorpasso in vetta e la conquista del primo posto, quindi i ragazzi partono della Granda partono molto motivati.

Si gioca al Pala Gianni Asti, meglio conosciuto come PalaRuffini, in cui hanno giocato per moltissimi anni campioni della serie A, con circa 6.000 posti a sedere.

Quando la squadra arriva al Palazzetto ha l'opportunità di assistere ad un pezzo dell’allenamento dell’attuale serie A2 di Torino, un'altra bella esperienza per gli atleti GGS.

Venendo alla partita, il “fil rouge” della contesa vede da subito uno stratosferico Vergnaghi che in attacco capitalizza ogni pallone che gli capita tra le mani: 14 dei 16 punti GGS del primo quarto portano la sua firma, saranno ben 29 alla sirena finale. Vergnaghi è ben supportato da tutta la squadra, che in difesa butta in campo una delle più belle partite con 49 punti concessi ad una squadra che ,in stagione regolare, ha avuto una media di più di 83 punti segnati a gara.

I primi tre quarti sono vinti da GGS, che incrementa il vantaggio fino a quasi 20 punti «Poi forse appagati troppo dal distacco, i ragazzi si sono ingarbugliati la vita con qualche pallone perso di troppo, che ha consentito ai locali di mantenere accesa una flebile fiammella di speranza. Bisognerà far capire che, per le prossime importanti partite, non bisogna mai giocare neanche un possesso con superficialità, perché oggi è andata bene, ma in un'altra occasione questa superficialità potrebbe risultare fatale» analizzano i coach a fine gara.

La vittoria consente di agganciare proprio i torinesi e Saluzzo al primo posto del girone, con ancora 5 gare da giocare: anche questo campionato sta portando grossa euforia ne gruppo!

Prossimo incontro: mercoledì 19/04/2023 ore 19.30, GGS BASKETBALL PROJECT - Grugliasco

U15 GOLD

LETTERA 22 IVREA 38

ABC SERVIZI GATORS 60

Parziali (15-12; 17-29; 22-49)

ABC SERVIZI Gators: Mosso S 9, Mosso G 3, Crosetto 15, Bosio 1, Graziano 3, Botta 2, Ambrogio 6, Iacuzzi 4, Paonne 7, Chiarlo 10. All.: Racca, Ass.: Marengo

LETTERA 22 Ivrea: Perino 6, Quagliero, Emelli G 2, Onnias 7, Costenaro, Bravarone 2, Mantoan 11, Rossetto 2, Tonelli, Buracco 2, Emelli E 3, Simons Sidney 3. All.: Cossavella

Prima uscita sul territorio torinese della seconda fase Coppa del campionato U15 per i ragazzi di Racca-Marengo che impongono la loro supremazia anche sul campo eporediese. Nella realtà dei fatti la partita non è stata tutta in discesa come il punteggio potrebbe far pensare: il primo quarto gli Alligatori non lo hanno praticamente giocato lasciando il pallino del gioco in mano ai padroni di casa. Questi ultimi ne hanno approfittato a mani basse quasi increduli di potere attaccare liberamente il canestro saviglianese senza trovare alcuna resistenza difensiva da parte degli avversari. Si susseguono così i canestri subiti dai biancoverdi con un disorientamento totale in fase difensiva.

Il primo intervallo serve ai Gators per cercare di mettere a posto le idee ed organizzare un’adeguata resistenza agli attacchi dei padroni di casa: le maglie difensive si stringono, non vengono più concessi secondi tiri ai padroni di casa e si attacca il canestro con una veemenza che nel primo periodo non si è vista. Risultato: 2-17 per i bianco verdi e partita finalmente incanalata verso i binari che ci si aspettava.

Nel terzo periodo gli Alligatori sono decisi a chiudere il match e così è: altro super parziale di 5-20 e match in cassaforte. Alternando soluzioni dalla distanza e incursioni pungenti verso il canestro avversario gli alligatori riescono a scardinare la difesa locale e nel contempo a caricare di falli i giocatori avversari facendo una serie infinita di viaggi in lunetta dove la percentuale di realizzazione viene mantenuta su ottimi livelli.

L’ultimo periodo non presenta alcuna difficoltà per i Saviglianesi che amministrano il vantaggio continuando a giocare una buona pallacanestro fino ai minuti del garbage time quando i padroni di casa hanno un sussulto e grazie ad una serie di “bombe” riescono ad accorciare leggermente il divario finale.

«Era importante confermare la vittoria della prima giornata contro Valsesia per prendere la testa della classifica e ci siamo riusciti. Peccato essere scesi in campo solo nel secondo periodo perché la partita avrebbe potuto esser chiusa già prima dell’intervallo lungo. I ragazzi hanno avuto un’ottima reazione nel riprendere la giusta concentrazione e fare vedere chiaramente la differenza di qualità e di personalità tra le due compagini» commentano Racca e Marengo alla fine del match.

Prossimo incontro: sabato 22/04/2023, ore 15.00 - Collegno - ABC SERVIZI Gators

U14 F

TORTONA 59

CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS 40

Parziali (14-10, 14-10, 11-12, 20-8)

CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Marchisio 2, Tuninetti 6, Rolfo 4, Spertino 12, Chiarello 6, Torello Pichetto, Gianoglio 6, Ziliotto A, Conti 4, Dotta. All.: Sabatino

Tortona: Mucaccia 2, Angeleri 2, Casella 2, Farisone, Castagnone 11, Bolognesi, Borasi 2, De Filippo 21, Tosi 6, Scappian 13. All.: Marchino

Brutta battuta d'arresto per le Lady under14 nella complicata trasferta a Castelnuovo Scrivia che cedono il passo alle tortonesi per la corsa alla Coppa.

Nonostante siano state battute in entrambe le precedenti circostanze, in questa occasione le padrone di casa approfittano di fattori che hanno poi determinato l'esito della gara: fattore campo, maggiore scaltrezza e malizia sportiva, difesa mista con area piena difficile da attaccare.

Le difficoltà in questo senso si fanno subito notare: le Alligatrici che provano col tiro da fuori ad impensierire le statiche difensori avversarie. La difesa ad uomo a tutto campo delle bianco verdi non premia in quanto ci si carica di falli (27 a 7 alla fine il computo totale delle sanzioni a sfavore Gators) mandando spesso in lunetta le scaltre avversarie che richiamano l'attenzione dell'arbitro esasperando spesso il contatto. Ma anche questo fa parte del gioco e bisogna imparare a fare tesoro di ogni nuova circostanza per migliorare sotto tutti i punti di vista.

Spertino(12) coi suoi 40 minuti in campo è senz'altro stata la più costante sia in attacco che in difesa; ma da segnalare le buone prestazioni anche di Rolfo(4), Torello Pichetto e Gianoglio (6), quest'ultima finalmente incisiva.

Il cammino verso la finale di coppa segna una battuta d'arresto ma non è compromessa restando altre tre gare da disputare per raccogliere punti preziosi.

Ora testa alla tourné campana che vedrà impegnate le Lady, in occasione del ponte del 25 aprile, tra gare con le formazioni locali e spensierati momenti di aggregazione.

U14 SILVER

CIRIANNI DECORAZIONI GATORS 62

5PARI 57

Parziali (26-13, 17-8, 6-17, 13-19)

DECORAZIONI CIRIANNI Gators: Marchisio, Mosso 2, Trentanelli 4, Botta C. 4, Botta A. 15, Barbero 2, Fresia 19, Iacuzzi 2, Bossati 2, Ruffino 2, Cirianni, Abello 10. All.: Marengo Ass.: All. Racca

5Pari: Gaglianone 3, Spada N.E., Mosso, Magliano 2, Regruto 27, Cauda 11, Galli N.E., Brunero N.E, Cerri 10, Shehi 4, Paldinola. All.: Scarano

Grandissima partita quella giocata sabato 15 aprile per la formazione targata Decorazioni Cirianni Gators. Partita che vede i giovani atleti Gators in campo contro l'ottima squadra di 5Pari Torino, prima in classifica nella seconda fase ed ancora imbattuta. La richiesta dei coach biancoverdi è sin da subito chiara: massima attenzione in difesa, soprattutto sul temibile avversario Regruto, e circolazione veloce della palla per cercare situazioni di tiro fluide ed in ritmo. I giovani alligatori fanno loro le parole dei coach e nei primi due periodi giocano una partita perfetta. L'attenzione difensiva sui forti esterni da parte di Iacuzzi e Mosso è molto intensa, lo spirito di sacrificio con il quale i due approcciano la partita è di stimolo per tutti i compagni. Botta C. entra in campo concentrato, la sua partita di puro playmaking consente ai compagni Ruffino e Bossati di trovare buone soluzioni al ferro. Barbero si spende bene sul forte lungo Regruto e difendendo con cuore e testa riesce a limitarlo trovando buone soluzioni sugli scarichi dei compagni. Cirianni fatica a trovare la via del canestro contro i veloci e mobili lunghi avversari, ma non per questo getta la spugna rendendosi protagonista in positivo di due ottime rubate. Si va all'intervallo lungo con un vantaggio accumulato di 22 lunghezze, ma la partita è ben distante dal concludersi.

Infatti la compagine torinese spronata da Scarano mette in pochi minuti un parziale di 11 a 0 che "riapre" i giochi. Dopo un time-out chiamato dalla panchina di casa, Fresia si erge protagonista. Con ottime penetrazioni e conclusioni dalla distanza il giovane 2010 riesce a mettere un buon margine tra Decorazioni Cirianni Gators e 5pari, aiutato da un mai domo Marchisio. Chiamato in causa, quest'ultimo, si fa trovare pronto in difesa e concentrato in attacco. Sul +11 all'ultimo quarto, gli alligatori sono chiamati a resistere alle ultime bordate di capitan Cerri. Qui si affidano alle "due torri" Abello/Botta A. e all'ottima guardia Trentanelli. A suon di rimbalzi e stoppate in difesa, pregevoli conclusioni al ferro ed un alta percentuale dal tiro della carità, spengono ogni speranza di rimonta alla compagine avversaria. «Questi ragazzi, come detto anche a loro in separata sede, sono una Squadra con la S maiuscola. Infatti riescono, non solo a venir fuori dalle difficoltà con un ottimo gioco di squadra offensivo e difensivo, ma anche ad esaltare ogni caratteristica individuale di ogni elemento presente» queste le parole piene d'orgoglio dei coach.

Ora "settimana di pausa" che vedrà i giovani alligatori impegnati al torneo città di Cuneo, prima del rientro il 29/4 alle 15.30 a Condove.

Prossimo incontro: sabato 29/04/2023 ore 15.30, Condove - CIRIANNI DECORAZIONI Gators.

U13 SILVER

GATORS 2011 62

FRANZIN VAL NOCE 79

Parziali (10-22, 8-18, 17-23, 27-17)

Gators 2011: Brunetti 13, Casasole 18, Rosso 2, Correndo 2, Sordella 21, Fresia 2, Barra 5, Culasso, Rimonda. All.: Toselli-Sabatino

Franzin Val Noce: Rodriguez 4, Simoncini, Salvai 2, Molinero 7, Boretto 19, Errico 2, Garnero 2, Pirolo 31, Buzzanga 2, Borda, Carrera 27. All.: Berger

Nella prima giornata del campionato Under13 Silver fase Top, gli Alligatori ospitano Franzin Val Noce, che occupa il primo posto in classifica, imbattuto.

All'andata i padroni di casa della Val Noce si erano imposti sui Gators con un passivo pesante. La squadra avversaria ha molta più fisicità ed esperienza, con il giocatore Pirolo molto fisico e bravo ad attaccare il canestro, rispetto ai giovani Alligatori.

Nel primo quarto gli ospiti si portano in vantaggio con le giocate di Pirolo e i rimbalzi di Boretto, mentre gli Alligatori non trovano un gioco efficace per trovare la via del canestro.

Non cambia musica nel secondo quarto: gli Alligatori sbattono letteralmente contro il muro avversario che presidia l'area e Franzin va al riposo di metà partita avanti 40 a 18.

Nel terzo quarto finalmente gli Alligatori cambiano atteggiamento, i passaggi diventano rapidi e precisi e si aprono i varchi in area per battere la fisicità avversaria. Si segnano molti canestri, nonostante gli ospiti non mollino la presa, sempre bravi a trovare conclusioni efficaci.

Nell'ultimo quarto gli Alligatori rimontano addirittura 10 punti, segno evidente che il gruppo non molla mai nonostante il passivo accumulato e la forza dell'avversario.

Partita molto difficile per noi oggi, purtroppo loro sono un anno più grandi e molto più fisici ed esperti. «Portiamo a casa un'esperienza utile per il nostro percorso, giocare con le squadre più forti insegna sempre molto e non bisogna guardare il tabellone, ma il nostro futuro commenta orgoglioso lo staff. Ci saranno ancora 4 partite e proveremo a giocarci le nostre carte per cercare di qualificarci tre le migliori 8 del Piemonte per il titolo regionale Under13».

Prossimo incontro: martedì 18/04/2023 ore 19.00 - Acaja Fossano - Gators 2011 (Palazzetto dello sport di Fossano, Via Soracco - FOSSANO (CN)).

TRIANGOLARE AQUILOTTI AL PALATORRE



Si è svolto domenica 16 aprile al PalaTorre di Torre San Giorgio un triangolare tra i padroni di casa Aquilotti Gators West Coast, gli amici di Acaja Centallo e Ceva. Grande divertimento, sportività ed amicizia hanno pervaso Torre San Giorgio, con i nostri porta colori che hanno ben figurato in ogni partita disputata.

Si ringrazia come sempre l'amministrazione di Torre San Giorgio che, nonostante la prossimità della famosa sagra del fritto misto che si svolgerà al PalaTorre, si è dimostrata ancora una volta sensibile alle iniziative che promuoviamo come associazione sportiva tendoci sempre una mano. La società Gators anche le formazioni di Centallo e Ceva per la disponibilità sensibile ed attenta offertaci per questa magnifica giornata di sport.

RISULTATI

Gators West Coast 8

Acaja Centallo 16

Acaja Centallo 11

Ceva 13

Gators West Coast 7

Ceva 16

U13 GOLD

AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS 58

TORTONA 48

Parziali (21-9, 10-14, 13-12, 14-13)

AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Biga, Magliano, Bergese, Panero, Birolo, Fresia 16, Abello 22, Amato 8, Mellano, Givo 4, Grezda 6, Allemandi. All.: Toselli - Racca

Tortona: Gobbetta 4, Poggi 2, Musso 7, Andrey, Ferreri, Quaini 15, Baldini 5, Bruno 2, Toso 5, Trunetto, Cucchi 4, Ferrero. All.: Fanaletti - Cozzi.

Nell'ultima giornata di andata del campionato Under13 Gold, i Gators ospitano Tortona, squadra del settore giovanile dove la prima squadra milita nel campionato di A1. Gli Alligatori iniziano bene il match portandosi in vantaggio con le ottime conclusioni a canestro del trio Abello-Amato-Fresia.

Nel secondo quarto la difesa dei Gators si rilassa troppo, un brillante Tortona ne approfitta per rimontare qualche punticino e chiudere il secondo quarto sotto 23 a 31 con la partita apertissima.

Nel terzo quarto e ultimo quarto i Gators amministrano il vantaggio senza mai staccare nel punteggio gli avversari, fino a toccare il +20.

Buona la prova di Givo concentrato in difesa ed efficace in fase offensiva, da segnalare anche l'ottima prova difensiva di Mellano, sempre pronto a marcare l'avversario più forte.

Nell'ultimo quarto ampio spazio a tutti i giocatori della rosa che collaborano per portare a casa il risultato.

«Non era una partita da sottovalutare, commenta lo staff. Abbiamo iniziato alla grande il match per poi accontentarci del risultato, anche se davanti avevamo un ottimo avversario, mai domo. Terminiamo il girone di andata con 6 vittorie e 1 sconfitta e teniamo il primo posto a pari punti con Area Pro. Sarà un girone di ritorno molto combattuto, con le inseguitrici che proveranno di tutto per cercare uno dei due posti validi per l'accesso alle final four per il titolo Under13 Gold».

Prossimo incontro: venerdì 21/04/2023 ore 18.00 - Area Pro - AUTORIPARAZIONE PANERO Gators (Palestra Italo Calvino - Via Piossasco, 57 - RIVALTA DI TORINO (TO)).

U12 CSI

FARIGLIANO ROSSI 52

ALPICAR GATORS WEST COAST 35

ALPICAR Gators West Coast: Airaudo D, Kolndrekay, Pasquinelli 8, Prus, Airaudo S. 7, Giuliano, Silato, Ruberti, Bossati 8, Angaramo, Dellavalle. All.: Tesio

Farigliano: Grosso 11, Novanese 5, Occelli 2, Rinaudo 5, Tedesco, Viana 11, Pecchenino 12, Romana 6

Domenica 16 aprile la compagine West Coast fa visita ai ragazzi di Farigliano sul campo di Dogliani.

Partita dura per gli alligatori che si trovano ad affrontare una formazione molto più esperta e con individualità importanti.

Dalle prme battute Farigliano si dimostra efficace in contropiede segnando canestri con soluzioni rapide e micidiali.

La partita segue più o meno lo stesso copione dei primi minuti con i Gators che cercano di accorciare il gap fino all'ultimo quarto quando, una buona rotazione di palla e alcune incursioni in contropiede vanno a limitare il divario della sconfitta. I giovani alligatori, nonostante il risultato, hanno giocato con personalità e spunti positivi da riprendere nelle prossime partite del campionato.

«La strada è ancora lunga ma, arrivati ad aprile, possiamo dire di aver fatto grossi passi in avanti, sia in difesa che nelle trame offensive, giocare contro squadre di questo livello ci fa crescere molto» queste le parole del coach a fine gara.

U12 F

BRA 11

LADY GATORS 13



Trasferta a Bra per le piccole alligatrici, per l'occasione accompagnate e guidate dalla coppia Claudia Raso e Sofia Perlo. Solito clima battagliero quando ad affrontarsi sono queste due formazioni che fanno della "lotta sportiva" il loro marchio di fabbrica. Pochi i canestri segnati proprio a causa delle difese che risultano essere più determinanti degli attacchi, per cui si viaggia per tutta la gara in un sostanziale equilibrio che verrà spezzato solo nel sesto ed ultimo tempino, quando a spuntarla saranno le biancoverdi che sigillano il parziale aggiudicandosi il match. Brave tutte le giovani Lady Gators che non sfigurano mai sotto il profilo dell'impegno e dell'entusiasmo che mettono in campo!

AQUILOTTI DI RACCONIGI IMPEGNATI A CENTALLO



Un nuovo triangolare, valevole per il campionato Aquilotti Open, ha visto impegnata la giovane formazione racconigese guidata da Coach Marco Nasari.

La squadra, composta per lo più da bambini nati nel 2014, si trova ad affrontare in questo campionato squadre di avversari "più grandi". A questa età di crescita veloce la differenza, anche solo di un anno, è fisicamente importante.

Nonostante questo gli Alligatori racconigesi scendono sempre sul parquet agguerriti e per nulla intimoriti dagli avversari più grandi.

Nel triangolare disputato domenica, oltre ai biancoverdi, erano presenti la squadra di casa, Centallo, e Mondovì.

Proprio contro la formazione monregalese i Gators hanno trovato la vittoria, mentre contro la squadra di casa hanno dovuto cedere ma solo dopo aver combattuto alla pari fino agli ultimi minuti.

Grande soddisfazione di Nasari ma anche degli atleti e delle famiglie, sempre numerose, che hanno toccato con mano la crescita tecnica e fisica avvenuta in questa stagione di tutta la squadra.