Si apre la serie dei play-off fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Igor Gorgonzola Novara

Iniziano i quarti di finale dei play-off scudetto fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Igor Gorgonzola Novara. Gara-1, originariamente in programma domenica e rimandata a seguito della scomparsa di Julia Ituma, andrà in scena al PalaFenera domani, mercoledì 19 marzo, con fischio d’inizio alle ore 20,30 e diretta televisiva su Sky Sport Arena.

Con tutte le difficoltà del momento, a seguito di una tragedia che colpisce direttamente Novara ma scuote in profondità tutto l’ambiente, la parola torna dunque alla pallavolo giocata. Una partita che si preannuncia importantissima: la prima della serie dei play-off fra Chieri e Novara. La vincente affronterà in semifinale una fra Conegliano e Busto Arsizio (le venete sono avanti 1-0 nella serie).

Nei tre precedenti stagionali le biancoblù hanno conquistato tutti i 6 punti in palio nei due match di campionato, mentre nei quarti della Coppa Italia le gaudenziane hanno vinto 3-1.

«Sono stati giorni molto pesanti per questo tragico evento: siamo tutti scossi e scioccati per quanto è accaduto. Siamo vicini alla società di Novara e alla famiglia di Julia nel condividere questo grande dolore – le parole di Max Gallo, direttore sportivo della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Si fa fatica in questo momento a pensare alla parte sportiva. Sarà sicuramente una gara molto strana, con un’atmosfera che immagino sarà surreale. Dobbiamo tutti fare del nostro meglio per creare un buon clima sportivo, far sì nei limiti del possibile che sia una bella giornata di sport, e cercare tutti insieme di andare oltre questo dolore».