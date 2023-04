Fulgor Basket: il punto sul percorso tracciato dal DS Filippo Fanchini

Con la stagione regolare sempre più vicina alla conclusione, la Paffoni è ormai quasi certa della sua posizione. Assieme al Direttore Sportivo, Filippo Fanchini, tracciamo un punto sul percorso di questa Fulgor Basket e su quello che sarà il play-in per l’accesso alla B d’Eccellenza.

«A tre giornate dalla fine la posizione di classifica, a meno cambiamenti inattesi, è ormai consolidata. Il settimo posto era dove sognavamo di essere? La risposta è certamente no. Siamo in linea con il raggiungimento dell’obbiettivo primario della stagione, ovvero l’accesso alla prossima B Élite? La risposta è sì. Gli anni di riforma dei campionati hanno queste caratteristiche, il livello di competizione, come è naturale che sia, si alza enormemente, e - in particolare il Girone A - in questa stagione lo sta dimostrando. Non tutte le annate sportive sono uguali, specie in una stagione di forte discontinuità tecnica con il recente passato. La squadra ha dimostrato, durante l’anno, di potersela giocare con chiunque, anzi nei momenti di “up” personalmente mi è piaciuta molto e credo abbia saputo divertire ed entusiasmare i nostri tifosi. Al tempo stesso sono consapevole dei limiti di continuità di rendimento mostrati, con conseguenti momenti di “down” molto difficili. Il rammarico è sicuramente questo e le vittorie ottenute contro le tre squadre che dall’inizio hanno guidato il girone, le due Livorno e Vigevano ne sono la conferma. Sicuramente le tante partite non giocate al completo hanno inciso, oltre che sui risultati, sulla definizione degli equilibri di squadra, ma non è questo il momento dei rimpianti. Ora restano tre partite utilissime a recuperare gli acciaccati e a ritrovare l’alchimia necessaria a giocare il turno play-in che determinerà il risultato sportivo della stagione. Sarà sicuramente una sfida di alto livello, contro un avversario di assoluto valore e servirà la miglior Paffoni. L’invito in questo senso ai tifosi è di star vicino alla squadra in questo finale di stagione decisivo, a partire da sabato. Il ranking ottenuto ci garantirà di avere il vantaggio del fattore campo, bisognerà farlo valere tutti insieme! Forza Fulgor!».

Il calendario di questo finale di stagione:

Sabato 22 aprile, ore 21:00, Pala Battisti: VS Piombino

Domenica 30 aprile, ore 18:00, Pala Macchia: @Libertas Livorno

Domenica 7 maggio, ore 18:00, Pala Battisti: VS Vigevano

Il play-in invece verrà giocato nelle giornate di sabato 13 maggio e martedì 16 maggio in casa, gara tre è prevista per il 19 maggio (in trasferta), mentre le eventuali gara quattro e gara cinque sono fissate al 21 maggio (in trasferta) e 24 maggio (in casa).