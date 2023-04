FISI-AOC: i risultati della Whistler Cup

L’avventura dei tre atleti dell’Equipe Limone delle categorie Children che hanno partecipato in Canada alla Whistler Cup, nell’omonima località della Provincia della British Columbia, si è conclusa con risultati lusinghieri: soprattutto per Bianca Orsero, che nel Gigante conclusivo della categoria Ragazze Under 14 è stata la migliore tra le giovanissime atlete nate nel 2010. La gara è stata vinta dalla giapponese Arisu Takase con il tempo totale di 2’,22”,27/100, a testimonianza del fatto che in Canada i Children vengono fatti gareggiare su piste impegnative e con tracciature in cui i tempi delle singole manche sono più lunghi di quelli medi europei, superando in media il minuto e 10 secondi. Al secondo posto del Gigante Under 14 la statunitense Maya Maxson, staccata di 1”,30/100 dall’avversaria nipponica, al terzo la canadese Logann Guay, che gareggiava per la rappresentativa della Provincia del Quebec ed è giunta a 2”,32/100 dalla vincitrice. Quarta assoluta e prima delle europee Banca Orsero, che ha accusato un distacco di 2”,77/100, ottimo se si considera appunto che è al primo anno tra le Under 14. Nello Slalom maschile degli Under 14 Matteo Garbasso è purtroppo uscito nella prima manche.