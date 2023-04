Overall Cycling Team: buoni risultati e un programma intenso

Overall Tre Colli Cycling Team forte delle buone prestazioni espresse nella doppia trasferta Toscana ad opera di Matteo Sasso, 8^ a Pontedera e 14^ ad Empoli dopo una gara all'attacco, si appresta ad una serie incalzante di appuntamenti che vedrà il sodalizio Novese ancora in una doppia trasferta questa volta in terra Romagnola e precisamente Sabato a Riolo Terme e il giorno successivo alla prima edizione del Trofeo Pantani con la doppia scalata del Monte Carpegna, salita sacra per l'indimenticato "pirata" e dove i nostri scalatori Matteo Sasso e Luca Cavallo, quest'ultimo al rientro dopo lo stop forzato per una caduta in allenamento, potranno esprimersi al meglio.

Ma il Team domenica sarà presente anche al Giro delle Provincia di Biella, gara storica del calendario Nazionale sulle strade piemontesi dove schiererà un mix di corridori giovani , a partire da Samuele Rosa Brusin, e più esperti con Luca Belloni e Leonardo Giani. Largo ai velocisti invece Martedi 25 aprile al G.P. Liberazione di Nerviano. In campo internazionale, invece Jioannis Davarias domenica sarà al via del Campionato Ellenico a Salonicco.