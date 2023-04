ValleBelbo Sport protagonista assoluto al trofeo regionale CSI a Novara

In apertura della manifestazione, i numerosi presenti a bordo vasca e sugli spalti hanno osservato un minuto di silenzio per la tragica scomparsa di Julia Ituma , pallavolista della Igor Volley Gorgonzola Novara (team di serie A1 che si allena proprio presso l’impianto che ha ospitato questo evento), un momento particolarmente sentito dagli atleti della ValleBelbo Sport che hanno dimostrato profondo rispetto di quanto accaduto, trasmettendo forte empatia e condivisione di valori.

I ragazzi di tutte le età si sono fatti trovare pronti e determinati sui blocchi nell’ultima occasione valida per acquisire punti per i campionati nazionali: ciò che stanno seminando quotidianamente durante gli allenamenti svolti presso il centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato sta dando i frutti auspicati e tutto ciò aumenta la consapevolezza di tutti gli atleti, dai più giovani e più esperti, i quali hanno evidenziato sensibili miglioramenti rispetto alla prima fase di questa stagione.

Tornando alle gare, è da sottolineare come per alcuni elementi del team che fanno parte della categoria dei Propaganda, a Novara si sia celebrato proprio il debutto nel mondo del nuoto competitivo: questo aspetto non ha scalfito la determinazione dei nostri che non si sono di certo intimiditi di fronte alla prima avventura agonistica, scendendo in acqua preparati e all’altezza della situazione. Decisamente interessanti le prestazioni degli Esordienti B, a cui si aggiungono gli ottimi riscontri degli Esordienti A e dei Categoria (Ragazzi, Juniores, Assoluti), autori di una prova di squadra davvero compatta supportata da notevoli riscontri cronometrici individuali tramutati in numerosi vittorie e podi. Una concreta riconferma è arrivata anche dal gruppo Master, che si allena nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 20:00 alle 21:00, tornato in gara con ottimi risultati.

I prossimi appuntamenti sono già fissati in calendario per il 14 maggio, data dei Campionati Regionali, e per il primo lungo fine settimana di giugno per i Campionati Nazionali di Lignano Sabbiadoro.