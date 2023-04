Verso Bertram Derthona-UNAHOTELS Reggio Emilia

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, attesa dalla gara contro la UNAHOTELS Reggio Emilia in programma domani, mercoledì 19 aprile, alle ore 20.30 al PalaEnergica Paolo Ferraris.

A presentare la sfida è stato coach Marco Ramondino: «Affrontiamo una squadra in grande salute come Reggio Emilia, che sta producendo prestazioni di alto livello. Si tratta di una formazione che ha cambiato tanto nel corso della stagione e ha trovato equilibri e punti di forza. In questo momento dell’anno la capacità di competere e di giocare duro va di pari passo con un livello tecnico-tattico alto, in quanto le formazioni hanno le loro certezze».

Bertram Derthona comunica che l’atleta Demonte Harper è indisponibile per la partita di domani, mentre tutti gli altri giocatori sono a disposizione di coach Ramondino.