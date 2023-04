BEA Chieri, la prima gara del Poule Salvezza va a Oleggio

Partita complicata fin dall’inizio per i Leopardi, che subiscono la velocità e l’intensità dei padroni di casa, riuscendo però a rimanere a contatto alla prima sirena sul -5. Il secondo periodo, però, vede lo stesso copione del primo: i locali costruiscono il gioco, mentre i viaggianti fanno fatica a trovare il ritmo giusto, il risultato è il 36 a 21 dell’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi la sinfonia non cambia, con Oleggio che amministra il vantaggio, continuando ad ampliarlo nonostante la coppia Ratto-Bianco che tiene in vita gli arancioni. Quarto periodo di amministrazione per i locali, che chiudono la gara anzitempo.

«È stata una sconfitta pesante, non siamo stati in grado di reagire alle difficoltà – commenta coach Marco Dabbene – Il risultato rispecchia la partita, dobbiamo lavorare su noi stessi prima di poter pensare di vincere questo tipo di partite»

ASD OLEGGIO JUNIOR BASKET 79

BEA CHIERI SSDRL 53

Parziali (15-10, 36-21, 57-36)

OLEGGIO: Massara 5, Marcassa (C), Masella 9, Roncari, Martelli 7, Gualandris 22, Zandanel F. 8, Salsa 2, Savoini 7, Cressati 8, Raupinelli 11, Zandanel R. All. Campari

BEA CHIERI: Orsi 6, Bianco T. 10, Barbero (C) 9, De Mita, Ratto L. 8, Ratto F. 13, Bergese 3, Campagnoli, Lafiosca, Ferrone Ric. 4. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Acc. Bianco L.