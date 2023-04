Alain Bernard Brand Ambassador di ToSwim

Torino, 19 aprile 2023 - Alain Bernard, olimpionico di Pechino 2008, è il nuovo Ambassador di ToSwim, la nuova community digitale del mondo del nuoto dedicata a tutti: famiglie, atleti, appassionati, team, centri sportivi, allenatori, istruttori, professionisti del settore.

Bernard sara? Brand Ambassador di ToSwim per la Francia.

Avra? il compito di comunicare e diffondere ToSwim nel mercato francese, in particolare tra atleti, coach e societa? sportive e collaborera? con la start up nell’ideazione e nello sviluppo di soluzioni digitali per migliorare l’allenamento e la performance dei nuotatori.

«La nostra famiglia si allarga con un altro grande campione: dopo Ce?sar Cielo siamo felici ed orgogliosi di accogliere Alain Bernard - afferma Davide Berrino, amministratore delegato di ToSwim -. Un grande professionista che ci consentira? di sbarcare in un mercato fondamentale per la nostra crescita come quello francese. Alain non sara? un semplice testimonial ma sara? un vero e proprio partner del progetto, apportando idee, professionalita? e innovazioni tecnologiche funzionali allo sviluppo della nostra piattaforma. ToSwim, che vanta quasi 10 mila iscritti, ha appena lanciato, tra l’altro, la nuova versione del sito ToSwim».

«Sono molto felice di annunciare la mia collaborazione con ToSwim - spiega Alain Bernard -. E’ una piattaforma che permette di condividere le informazioni sull’universo del nuoto. Nuoto in piscina, in mare, nuoto sincronizzato; tutte le attivita? acquatiche, insomma. Quindi se siete dirigenti di un club, gestori di una piscina, atleti o semplici praticanti su ToSwim potrete trovare tutte le informazioni che vi servono».

Biografia

Alain Bernard, classe 1983, e? uno dei nuotatori francesi piu? forti di sempre. Si rivela ai Campionati europei in vasca corta di Vienna 2004 vincendo l’oro nella staffetta 4x50 stile libero e sale definitivamente alla ribalta nel febbraio 2007 con il record nazionale dei 100 stile libero, specialita? in cui vince l’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008. Ai Giochi cinesi conquista anche l’argento nella 4x100 sl e il bronzo nei 50 stile libero. Quattro anni dopo, a Londra 2012, arriva il secondo oro olimpico, stavolta con la staffetta 4x100 sl. Il suo palmares conta anche due argenti e tre bronzi ai Mondiali (Melbourne 2007, Roma 2009 e Shanghai 2011), un oro ai Mondiali in vasca corta a Dubai 2010, 7 medaglie (di cui 4 ori) agli Europei e 8 medaglie alla rassegna continentale in vasca corta. Nel 2017 e? entrato nella International Swimming Hall of Fame.

ToSwim e? la prima piattaforma digitale del mondo del nuoto che permette di connettersi, interagire, imparare, giocare, competere, informarsi, acquistare prodotti e servizi. Tutto in un’unica piattaforma che garantisce agli utenti una esperienza immersiva, innovativa e coinvolgente.

ToSwim nasce dallo spin off delle attivita? di Ricerca & Sviluppo della Rari Nantes, storica societa? di nuoto di Torino fondata nel 1899. A fine 2021, ToSwim e? entrata a far parte di I3P, l’Incubatore del Politecnico di Torino, e, nel marzo 2022, dell’ecosistema di “The Founder Institute” di Silicon Valley.