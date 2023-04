Società Ginnastica La Marmora: oro in Serie C

Ricorrente questa settimana in cui hanno gareggiato le tre sezioni il numero sei ad eccezione del risultato di Arianna Bocchio Ramazio. Infatti Arianna, in prestito alla società CH4, ha contribuito moltissimo al risultato della squadra che nell’ultima prova di Campionato ha vinto e così, grazie alle varie gare, ha vinto il Campionato ed oltre al titolo anche la promozione in Serie B. Felice ancor più di Arianna le amiche della squadra per cui ha gareggiato e la sua tecnica Marta Beraldo che l’ha seguita come sempre fino a Rimini.

Intanto le giovani hanno partecipato alla seconda prova del Campionato regionale di serie D nel livello C della categoria Allieve. Sono scese in campo Carola Coda Cap, Giada Garrone ed Adele Murabito. C’è stato qualche errore di troppo alla trave ma sostanzialmente la squadra ha gareggiato bene classificandosi al sesto posto con soddisfazione di Aurora Sellone che le ha seguite con scrupolo e competenza in gara.