A1 LBF TECHFIND: Gara 1 del secondo turno dei playout è dell’Akronos

Palla a due, pronti, partenza e via: Tagliamento mette subito la tripla del +3 dopo 8 secondi lasciando intendere che la firma sulla partita è sua. La risposta di Bruschi inizialmente è affidata a Krivacevic.

Poi San Giovanni Valdarno è abilissima a portarsi un paio di volte in vantaggio, ma come anticipato Tagliamento è in serata di grazia e con altre due triple e un canestro dalla media guida le Lunette al 13-8 che obbliga le ospiti al timeout dopo 4’.

Al rientro in campo salgono di intensità le difese da entrambe le parti. Moncalieri però con Kathsitshi e Mitchell trova il +8, ma dall’altra parte Garrick con 5 punti in fila mette il sigillo al primo quarto: 19-16 per l’Akronos.