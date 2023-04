Derthona Basket torna al successo contro Reggio Emilia

Torna al successo la Bertram Derthona, al termine di una gara condotta nel punteggio sin dalla palla a due. I bianconeri sfruttano la verve nel tiro da tre punti in avvio per scavare il solco che, poi, dilatato nei quarti successivi, indirizza la gara in favore della squadra allenata da Ramondino. Il prossimo impegno dei Leoni sarà domenica 23 aprile alle 16 al PalaBarbuto contro la GeVi Napoli.

Primo periodo condotto dalla Bertram, nei ritmi e nel punteggio: la squadra allenata da Ramondino – grazie alla precisione nel tiro da tre (3/4) – allunga fino al 21-12 del 10’. Nella seconda frazione, la UNAHOTELS accorcia più volte il proprio gap a due possessi, prima della nuova accelerazione firmata Severini-Macura che vale il 43-31 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la gara scorre sugli stessi binari del primo tempo, con Reggio che prova più volte a rientrare in gara e il Derthona che respinge ogni tentativo di rimonta e allunga fino al 64-50 del 30’. Nell’ultimo quarto, con la tripla di Senglin, la UNAHOTELS torna a 7 punti di distanza (66-59), prima che il 4-0 siglato da Christon ristabilisca le distanze (70-59 al 36’). Nelle battute finali la Bertram conserva il margine accumulato e vince 74-68.

Bertram Derthona 74

UNAHOTELS Reggio Emilia 68

Parziali (21-12, 43-31, 64-50)

Derthona: Christon 14, Mortellaro ne, Candi 10, Tavernelli, Nikolic, Filloy 10, Severini 9, Daum 10, Cain 6, Radoševi? 6, Macura 9, Filoni ne. All. Ramondino.

Reggio Emilia: Reuvers 5, Hopkins 8, Cipolla ne, Strautins 11, Vitali 1, Stefanini ne, Cinciarini 8, Burjanadze ne, Lee, Senglin 18, Olisevicius 5, Diouf 12. All. Sakota.