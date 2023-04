La Wash4Green Pinerolo vince gara 2 dei playoff Challenge

La Wash4Green Pinerolo riapre i giochi dopo la sconfitta di sabato scorso al Pala Carneroli e porta a gara 3 la serie Playoff Challenge. La vittoria per 3-1 sulla Megabox Ond. Savio Vallefoglia permette a Zago e compagne di giocarsi l’accesso alla fase Robin sabato sul campo marchigiano. Sarà dunque gara tre a determinare quale delle due squadre proseguirà la corsa alla terza coppa europea. Un match equilibrato quello disputato al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte con una Pinerolo trascinata dall’Mvp Adelina Ungureanu (22 punti di cui 4 ace). Zago la segue a ruota con 17 punti ma un grande plauso va’ alla performance del secondo libero Gueli, entrata per Moro dopo una brutta caduta di quest’ultima. Tra le ospiti la migliore è Drews con 14 punti, dopo di lei Papa e Aleksic (13).

LA PARTITA

1° SET | Subito un break per la formazione ospite con Kosheleva al servizio (6-2). Marchiaro chiama time out e al rientro in campo è Akrari a conquistare il cambio palla. Pinerolo rimane in scia alle avversarie poi Zago in attacco accorcia (9-11) e il mani out vincente di Ungureanu aggancia 11-11. Prandi dai nove metri spinge la squadra (14-11) ma Vallefoglia si rifà sotto: il doppio cambio Piani-Hancock Drews-Lazaro funziona e le marchigiane tornano in corsa (15-15). Il servizio ficcante di Ungureanu consente alle padrone di casa di rimettere la testa avanti (18-15). Come prima la Megabox riaggancia (19-19) ma nel finale la Wash4Geeen spinge sull’acceleratore e con un ottimo break chiude 25-20.

2° SET | Zago e compagne partono con il piede giusto. Punto diretto di Gray dai nove metri per 4-1. Papa accorcia e D’Odorico con il muro su Akrari azzera le distanze (5-5). Moro in seguito ad una caduta deve lasciare il campo da gioco, dentro dunque Gueli. Il set procede punto a punto con le marchigiane che provano a staccare le padrone di casa a metà parziale. Aleksic e Papa per il +3 (13-16). L’attacco di Zago non trova il rettangolo rosa (17-22) e Aleksic a muro su Grajber sigla il set point. Papa sfrutta bene le mani del muro e chiude 18-25.

3° SET | Nel terzo set si gioca in equilibrio dai primi punti (4-4). Ungureanu risponde bene alla fast di Aleksic (8-8) poi a metà tempo arriva il break del doppio vantaggio per Vallefoglia (11-13).

Le piemontesi annullano immediatamente ma Kosheleva e compagne riprendono palla con D’Odorico e incalzano (14-17). Pinerolo non ci sta, Ungureanu mette a terra due palloni consecutivi poi è Aleksic a mandare out in fast e regalare il 17-17. Gray ferma Drews e Prandi dai nove metri firma il +3 (20-17). Ungureanu incalza e con grande determinazione la Wash4Green si porta ad un passo dal 2-1. Nulla può la difesa ospite sull’attacco di Zago (25-23).

4° SET | Il vantaggio iniziale è della formazione marchigiana (0-3). Le padrone di casa inseguono poi due errori ospiti regalano la parità (7-7). Akrari mura Papa e Zago piazza il punto diretto dai nove metri (9-7). La Megabox non ci sta, Kosheleva sale in cattedra e azzera le distanze poi Drews attacca il pallone del doppio vantaggio e Papa ferma Zago per il 14-17. Ma il set non è chiuso, Papa manda out due palloni consecutivi (18-19) e Ungureanu sigla il controsorpasso (21-20). È un testa a testa serrato, Pinerolo vuole chiudere i giochi e Vallefoglia andare al tie break. Nel finale è Zago a dettare legge e chiudere 26-24.

SALA STAMPA

Adelina Ungureanu (Mvp Wash4Green Pinerolo): «Oggi è un giorno speciale per me, doveva essere il compleanno di mia nonna e prima della partita mi sono detta che dovevo fare una buona prestazione e vincere. Sono contentissima. Finché stiamo sul campo vogliamo vincere, non è che solo perché abbiamo perso a Vallefoglia volevamo perdere. No, abbiamo messo tanta grinta e faccio un grande applauso per come abbiamo giocato e adesso si va a Vallefoglia a vincere».

Valeria Papa (Megabox Ond. Savio Vallefoglia): «Complimenti a Pinerolo. Sapevamo che questo non è un campo facile, qua sono cadute tante squadre. Sono state molto aggressive al servizio e noi in alcune fasi non riuscivamo a girare e fare cambio palla. Quando prendi dei break così poi è difficile. Quindi sicuramente loro sulla battuta sono state più incisive. Dovremmo essere noi più aggressive e metterle in difficoltà».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 3

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 1

Parziali (25/20, 18/25, 25/23, 26/24)

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 7, Prandi 5, Zago 17, Gray 7, Akrari 14, Ungureanu 22, Moro (L), Carletti 2, Bussoli, Bortoli, Miao, Gueli (L). Non entrate: Renieri, Jones. All. Marchiaro.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Drews 14, D’Odorico 7, Aleksic 13, Mancini 6, Hancock 6, Kosheleva 7, Sirressi (L), Papa 13, Piani 6, Furlan, Barbero, Lazaro. Non entrate: Berti, Ioni (L). All. Mafrici.

ARBITRI: Bassan Fabio, Sessolo Maurina.

NOTE: Spettatori: 650, durata set: 24’, 25’, 27’, 29’; tot 105 ’. MVP: Adelina Ungureanu.