La Reale Mutua si rinforza: sotto la Mole arriva Simone Zanotti

BIOGRAFIA

Torinese, classe 1992, è un’ala di 208 cm. Cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana, dopo diverse stagioni nelle serie minori il suo primo approdo in Serie A arriva con la VL Pesaro nel corso della stagione 2018/2019, chiudendo a 4.2 punti di media il suo primo anno. I suoi numeri crescono nelle successive stagioni in maglia pesarese: nella stagione 2020-2021, ha concluso un campionato da 7 punti di media per partita e 3.1 rimbalzi. Nella stagione 2021/2022 Simone Zanotti ha realizzato 6.6 punti per gara e 3.3 rimbalzi, tirando con un ottimo 45% dalla lunga distanza. In questa stagione, iniziata con la maglia della Gevi Napoli, Zanotti ha segnato 3.6 punti di media con il 27% da tre punti.



David Avino (Presidente Basket Torino): «Lavoriamo quotidianamente a stretto contatto di gomito con il nostro coach e con lo staff tecnico, valutando le situazioni interne e quello che succede attorno a noi con l’obiettivo di trovare le soluzioni migliori per Basket Torino. Siamo certi che Simone potrà dare un contributo importante nella fase finale del campionato e speriamo che, da torinese doc, possa spingere ancor più in alto l’entusiasmo della nostra città, entusiasmo e sostegno che questa squadra merita, non solo per i risultati, ma per lo spirito e la qualità che sa mettere sul parquet; ora più che mai abbiamo bisogno del pieno sostegno del nostro pubblico».