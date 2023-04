La pallanuotista paralimpica Sofia Perlo ospite a Fossano dell’Opening Day del baseball

La pallanuotista paralimpica classe 2002 Sofia Perlo, sarà ospite dell' “Opening Day” del baseball in programma domenica 23 aprile a Fossano, sul diamante dell’impianto sportivo “Dario Bono” di Viale della Repubblica.

Sarà dunque lei a lanciare la palla che aprirà il primo match casalingo del Campionato Nazionale di serie B 2023, che nell’occasione vedrà in campo la formazione diretta da Claudio Sandrone opporsi a quella dei CABS Seveso.

Sofia Perlo è nata e cresciuta a Fossano, 4 anni fa ha dovuto affrontare esperienze profonde e difficili, in quanto ha perso l'uso completo della gamba destra a seguito di un incidente scolastico.

Durante la lunga degenza in ospedale è nata un’amicizia con un ragazzo amputato di un braccio e di una gamba, menomazioni che non gli hanno impedito di giocare in una squadra di pallanuoto paralimpica e le ha proposto di farne parte.

Sofia non ha mai perso la voglia di vivere e mettersi in gioco, le difficoltà non le hanno tolto quella forza e ed il sorriso contagioso che la contraddistinguono.