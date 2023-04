Moto Club Alfieri agli Assoluti d’Italia di Enduro

I piloti del Moto Club Alfieri di Asti tornano in pista nel fine settimana.

Domenica 23 aprile, infatti, a San Martino sulla Marrucina (Chieti) e? in programma una nuova tappa dei Campionati Assoluti d'Italia.

Ancora assente Jordi Gardiol, che resta in convalescenza dopo l'infortunio. Fari puntati sui due giovanissimi Alfieri, Alessio Berger e Gabriele Doglio, in costante crescita.

In griglia di partenza ci saranno: Alessio Berger (Cadetti), Andrea Conigliaro (450), Gabriele Doglio (125), Jacopo Rampoldi (125).