Assietta Legend: presentata la polo celebrativa della 35esima edizione

Un capo di abbigliamento versatile e comodo, che ricalca i toni storici di questa grandissima gara. La polo è il gadget perfetto per celebrare insieme un traguardo che guarda al futuro senza dimenticare la storia. Nella parte frontale spicca il logo “Specialized” partner della competizione e l’aquila che da sempre accompagna le edizioni Assietta e rappresenta il suo legale con il territorio delle Montagne Olimpiche di Torino 2006, da sempre popolate da questo magnifico predatore.

Dunque, un appuntamento davvero unico quello del prossimo 2 luglio, ospitato nella cornice spettacolare di Sestriere (2035 metri slm) su un tracciato entrato a pieno titolo nella storia della Mountain Bike italiana.

Guardando ai numeri, i partecipanti affronteranno 63 km e D+ 1.870 mt del tracciato storico, riproposto per l’occasione, che ne fanno un percorso di rilievo assoluto, ma anche adatto a tutta l’utenza sportiva.

Come tradizione vuole, il tracciato di gara corre lungo la “strada dell’Assietta” a oltre 2.000 mt. di quota in un ambiente montano di grande suggestione, ripercorrendo tratti di gara che hanno reso celebri il Tour dell’Assietta sin dal 1988, per dare vita a un percorso di montagna completo, spettacolare, panoramico, duro e divertente.

Fino al 31 maggio la quota di iscrizione è pari a 40 euro.

Non perdere l’occasione per partecipare a una delle più belle manifestazioni di Mountain bike d’Italia.

L'appuntamento è a Sestriere il 2 luglio 2023 per vivere le grandi emozioni di un evento unico!