Avigliana Basket: un altro appuntamento con la pallacanestro dei pro in Val di Susa

L' Avigliana Basket assieme all' U.S. Condove ospiteranno nella giornata di giovedì 4 maggio Marco Sodini , coach della Pallacanestro Cantù sino alla scorsa stagione ma con un passato tra Livorno, Bologna sponda Virtus, Olimpia Milano, Capo d'Orlando, B.K. Kiev oltre che la collaborazione con la nazionale maggiore della Colombia ed un Europeo con la nostra Under 18.

Quest'anno Sodini si sta dedicando a tempo pieno ai giovani, portando la propria esperienza al servizio delle future leve, girando l'Italia ed approdando nelle diverse società d'appartenenza per dispensare i propri consigli. E proprio in quest'ottica che il coach viareggino organizzerà anche quest'anno il Sodini Basket Camp, che si terrà nella cornice naturalistica de Il Ciocco, in Toscana, accogliendo tutti i ragazzi tra i 6 ed i 18 anni che vorranno cimentarsi con una settimana di full immersion con la palla a spicchi.

Il programma del pomeriggio del 4 maggio presso il palazzetto di Condove di via Susa prevede:

17:00-18:30 allenamento congiunto Avigliana-Condove Under 17

18:30-20:00 allenamento congiunto Avigliana-Condove Under 19

20:00-21:00 riunione tecnica con allenatori, istruttori, e staff

Luca Girodo, presidente dell'U.S. Condove: «Siamo felici di collaborare ancora una volta con gli amici dell'Avigliana Basket e soprattutto di questa bella opportunità che si è venuta a creare per poter permettere anche ai nostri ragazzi di sperimentarsi in un allenamento con uno stimato professionista del settore».

Andrea Spampinato, responsabile del settore giovanile dell'Avigliana Basket: «Uno degli obiettivi che mi ero posto quest'anno era la creazione di una serie di eventi con professionisti della pallacanestro nazionale ed internazionale: dopo la giornata assieme a Francesco Rossi sono davvero orgoglioso di aver dato seguito all'iniziativa portando in Val di Susa anche Sodini... ci attende un bel pomeriggio di crescita tecnica ed umana assieme agli amici dell'U.S. Condove».