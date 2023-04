Il Cuneo Volley chiude l’aumento di Capitale con 20 nuovi soci

Annunciato in occasione della presentazione stagionale a settembre e avviato a fine 2022, oggi il Cuneo Volley dichiara completato l’aumento di Capitale preventivato e il raggiungimento di quota 27 soci totali.



«Con grande orgoglio annuncio che il processo dell’aumento di Capitale è terminato. Un passo importante per la Società, la quale raddoppia il proprio capitale, passando dagli 80.000 euro originari agli odierni 160.000 che erano il nostro obiettivo. Venti nuovi soci che apportano esperienza, conoscenze differenti e diversificate, ma soprattutto insieme ai soci già in essere, si trasformano in ambasciatori del Cuneo Volley su tutto il territorio regionale. Sono estremamente soddisfatto di questo risultato, aver ottenuto la fiducia da parte di così tanti imprenditori decisi a sostenere in prima persona il nostro progetto societario ripaga a pieno i nostri sforzi» – queste le parole di Gabriele Costamagna, presidente del Cuneo Volley.



Il prossimo 28 aprile presso lo “Spazio Incontri” della Fondazione CRC in Via Roma a Cuneo, si terrà un evento esclusivo su invito al quale prenderanno parte tutti i soci, gli sponsor e le maggiori istituzioni locali e regionali; un altro passo importante per il Cuneo Volley e per tutto il movimento sportivo pallavolistico.