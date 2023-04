Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al PalaIgor a caccia della “bella”

Dentro o fuori. È una sfida senza possibilità di appello quella che domani, sabato 22 aprile (ore 20.30, con diretta Rai Sport), attende la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al PalaIgor contro l’Igor Gorgonzola Novara per gara-2 dei quarti di finale dei play-off.

Una sconfitta concluderebbe qui il percorso delle ragazze di Giulio Cesare Bregoli nel tabellone scudetto, mentre una vittoria porterebbe la serie alla “bella” lunedì 24 aprile al PalaFenera. Chi passerà il turno affronterà in semifinale Conegliano, mentre la perdente tornerà in gara nei play-off per la Challenge Cup. Novara e Chieri si ritrovano in campo a due giorni di distanza dall’emozionante gara-1 andata in scena mercoledì al PalaFenera, vinta 2-3 dalla formazione di Stefano Lavarini dopo che le biancoblù si erano aggiudicate i primi due set.

«Sicuramente in gara-1 abbiamo avuto un approccio molto positivo, siamo state molto ordinate nel muro-difesa e secondo me c’è stata anche una bella dose di determinazione che ci ha permesso di portarci avanti 2-0 – l’analisi di Francesca Villani – Poi Novara alla lunga è uscita, grazie anche ad alcuni cambiamenti tattici, e noi non siamo state capaci di adattarci. Da parte nostra è calato il servizio, questo le ha facilitate nell’esprimere il loro gioco rapido, soprattutto dopo l’ingresso di Adams nel terzo set. Quello che mi aspetto da gara-2 è che entriamo in campo determinate per prolungare la serie a gara-3. Dovremo riuscire a imprimere la nostra solita intensità in servizio per darci poi una mano nel muro-difesa, che in gara-1 nei primi due set è andato veramente bene. Sarà anche importante ritrovare un po’ di serenità e complicità in campo nei momenti più complicati».