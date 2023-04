Piemontesi on the road: iniziati i concentramenti per avere accesso alle Finali Nazionali

Inizia il momento più caldo della stagione anche per le prime vincenti dei campionati regionali piemontesi. L’U15 di Lapolismile se la vedrà in un girone unico, che avrà sede a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, con: Gonzaga Palermo, Academy La Spezia e Basket Spoleto. Nel primo match le torinesi affronteranno Gonzaga Palermo, dopodiché in caso di vittoria affronteranno la sconfitta del match tra La Spezia e Spoleto, in caso di sconfitta affronteranno la vincente dello stesso match. Nella giornata conclusiva si affronteranno le due vincenti della prima giornata e le due perdenti. Oggi alle ore 17 è iniziato il primo incontro delle piemontesi. Soltanto la prima classificata raggiungerà la Finale Nazionale di Roseto degli Abruzzi (1-7 maggio).

L’altra piemontese impegnata in U15 è Akronos Moncalieri, che ieri ha perso 35-54 contro Milano e oggi se la vedrà Pordenone, sconfitta da Sassari, ultima avversaria delle baby lunette. In questo girone sia la prima, sia la seconda, parteciperanno alla Finale Nazionale.

U19 Femminile in campo per gli spareggi in vista dei concentramenti in programma dall’1 al 3 maggio. Castelnuovo se la vedrà con l’Allianz Geas Sesto San Giovanni: l’andata si giocherà questa domenica 23 aprile alle ore 17:30 al Pala Carzaniga di Sesto. Il ritorno è previsto per martedì 25 aprile ore 18 alla Palestra Scuole Medie di Castelnuovo Scrivia. La vincente del doppio-confronto accederà ai concentramenti che assegneranno i posti alla Finale Nazionale di San Martino di Lupari (16-20 maggio).