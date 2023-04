Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Nuovo impegno di campionato per la Bertram Derthona, attesa dalla sfida alla GeVi Napoli in programma domenica 23 aprile alle ore 16 al PalaBarbuto e valida per la 28° giornata del campionato di Serie A Unipolsai 2022/23.

A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è stato il vice allenatore Massimo Galli: «Dopo la bella vittoria ottenuta contro Reggio Emilia, ci apprestiamo alla trasferta contro un’altra squadra che sta lottando per la salvezza, Napoli. Guidata da Cesare Pancotto, il veterano della Serie A e della pallacanestro italiana, ha ottenuto successi importanti contro Trento e Virtus Bologna e si è giocata fino all’ultimo la vittoria contro Venezia, squadre già qualificate o alla ricerca di un posto playoff. In cabina di regia agisce Michineau, un playmaker fisico alla prima esperienza in Italia e che fa girare la squadra, smazzando quattro assist a gara, al cui fianco trova spazio Uglietti, che può giocare sia da guardia che playmaker. Il terzo esterno è Howard, un eccellente tiratore da tre punti (41.9% in stagione). Il ‘4’ è Wimbush, ultimo innesto del roster partenopeo, che garantisce pericolosità offensiva producendo 15.4 punti a gara. Al suo fianco, da numero ‘5’ agisce Williams, che con punti e rimbalzi è un riferimento vitale in area per la GeVi. Dalla panchina si alzano, tra gli esterni, due giocatori dotati di grande talento in attacco come Young e Stewart, mentre sotto canestro Dellosto e Zerini danno minuti di qualità e sostanza».