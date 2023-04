B1-F: La Igor Agil Volley in trasferta contro Parella

B1, dopo due week end di stop è ora di tornare sotto rete. La Igor Agil Volley è pronta per giocare la 24esima giornata di campionato, terzultima della stagione regolare: appuntamento a Torino domani, sabato 22 aprile alle 21, per affrontare Parella, ora vice capolista, ma per gran parte della stagione al vertice.

L’ultima sfida risale a prima di Pasqua, poi la pausa e poi il turno di riposo; le Igorine hanno lavorato con grande energia, giocando anche due sfide amichevoli, con Lecco e con Club Italia, entrambe con tanti spunti positivi.

«Ci aspetta una partita difficile, Parella è una squadra costruita per il salto di categoria, è stata capolista per quasi tutto il campionato e ci terrà a rimanere attaccata alla vetta; noi dal canto nostro, - ha detto coach Matteo Ingratta - faremo il massimo per fare la nostra miglior partita e provare a portare a casa tutto quello che sarà possibile».

Tre le partite da giocare, tre battaglie: «Cerchiamo di affrontare un impegno alla volta concentrandoci molto su di noi sul nostro rendimento e sulla nostra crescita, credo che sia davvero la ricetta migliore».

La crescita delle ragazze ha portato a un finale di stagione avvincente, sia in B1, sia in U18 nella fase regionale: come si sta? E cosa ci si aspetta: «Siamo molto contenti, ma è giusto essere ancora molto esigenti e oltre che crescere nella parte tecnica e fisica ci teniamo a migliorare, lavorando sempre con molta umiltà, anche negli altri aspetti a loro correlati, come per esempio la determinazione, l’attenzione, l’approccio sia all’allenamento sia alla gara, l’agonismo… Le ragazze stesse pian piano stanno crescendo sotto questo punto di vista e si stanno sempre più responsabilizzando e questo ci da sempre più consapevolezza».