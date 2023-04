Novipiù Monferrato Basket: domenica Chieti ospite al PalaEnergica Paolo Ferraris

Nell'ultimo turno di andata del Girone Salvezza del Campionato di Serie A2 Old Wild West la Novipiù Monferrato Basket sarà impegnata al PalaEnergica Paolo Ferraris domenica 23 aprile alle ore 18 contro la Caffè Mokambo Chieti.

GLI AVVERSARI

Chieti nella seconda fase di campionato è a quota 10 punti così come la Novipiù, avendo vinto in casa con Rieti e sul campo della Juvi Cremona, nell'ultimo turno lo stop casalingo in favore di Stella Azzurra. La squadra di coach Stefano Rajola ha nell'americano Terrence Roderick (13 punti e 6.2 assist di media) il principale punto di forza, arrivato a stagione in corso ha saputo cambiare volto alla squadra grazie al suo talento ed alla sua esperienza in questo campionato. In regia si alternano Saverio Bartoli e Martino Mastellari con il giovane Thomas Reale nelle rotazioni. La guardia è l'altro americano Darryl Jackson (16.7 punti di media), Roderick gioca solitamente da ala piccola, come ala forte partirà in quintetto Michele Serpilli, con Gabriele Spizzichini che potrà rientrare nelle rotazioni sia nello spot da 3 che da 4. Sotto canestro Andrea Ancellotti, giocatore di grande esperienza e fisico (212 cm), il suo cambio è il giovane senegalese Elhadji Thioune.

Dopo l'importantissimo successo di San Severo la Novipiù è chiamata a continuare la serie, giunti ormai al giro di boa prevale il grande equilibrio nel girone, con 5 squadre su 8 appaiate in testa alla classifica. Ogni gara da qui al 21 maggio sarà decisiva. Martinoni e compagni dovranno sfruttare al meglio le due sfide casalinghe consecutive, si giocherà infatti sempre a Casale Monferrato anche sabato prossimo contro Mantova. Coach Stefano Comazzi recupera Matteo Ghirlanda che dopo un lungo stop per problemi muscolari si è allenato con il gruppo.

Stefano Comazzi - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Torniamo a giocare tra le mura amiche, la prima di due partite consecutive in casa. La continuità di risultati in questo girone è fondamentale, ma soprattutto in questo momento dopo il tesoretto di una vittoria fuori casa sarà importantissimo riconfermarci in casa. Chieti ha i nostri stessi punti in classifica e ha già vinto fuori casa, è dunque un avversario temibile con un roster esperto con tanti giocatori che conoscono a memoria questo campionato e la ciliegina Roderick che da quando è arrivato ha cambiato gli equilibri della squadra e ha alzato il rendimento degli altri giocatori. Ci sono sicuramente gli ingredienti per una partita emozionante e noi cercheremo di proseguire il nostro percorso mettendoci in testa che l’umiltà è l’unica cosa che ci può guidare verso i nostri risultati».

Niccolò Martinoni - Capitano Novipiù Monferrato Basket: «Dobbiamo pensare ad una partita per volta senza alzare la testa. Siamo concentrati su Chieti, un’altra squadra forte che nell’ultimo periodo ha ottenuto buoni risultati. Hanno dei giocatori complicati da affrontare, ma noi questa settimana abbiamo lavorato nel migliore dei modi per cercare di mantenere la striscia positiva e per arrivare pronti domenica per affrontare un’altra battaglia, come saranno tutte le partite da qui alla fine».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì 21 aprile dalle 17 alle 19, sabato 22 aprile dalle 10 alle 12.30 e domenica 23 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.