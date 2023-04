La Reale Mutua Torino riceve la Fortitudo

Torna a giocare sul parquet del Pala Gianni Asti la Reale Mutua Basket Torino che domenica, palla a due alle ore 17, scenderà in campo per affrontare la Fortitudo Flats Service Bologna nella quarta giornata del Girone Blu.

GLI AVVERSARI

La squadra biancoblù ha ottenuto mercoledì la sua prima vittoria in questa seconda fase del campionato di Serie A2, battendo l’Urania Milano al PalaDozza 73-64. Nella partita di andata, successo per la Reale Mutua Torino con il punteggio di 92-89 dopo un tempo supplementare. Miglior realizzatore della Fortitudo è sempre Pietro Aradori, che segna 14.7 punti di media a partita con il 55% da tre punti.

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «La partita di domenica contro la Fortitudo potrebbe essere un ulteriore step verso la conquista di un posto in classifica che ci consentirebbe di avere il fattore campo nel primo turno dei playoff. Bologna arriva da una grande prestazione nella partita di mercoledì, dove hanno avuto un atteggiamento difensivo molto più consistente rispetto ad altre prestazioni. Sarà sicuramente una partita diversa rispetto a quella di andata, sia dal punto di vista del ritmo che dal punto di vista tattico».

Matteo Schina (Playmaker Basket Torino): «Domenica la Fortitudo arriverà sicuramente carica dopo la vittoria contro Milano. Noi dovremo essere capaci di imporre fin da subito il nostro ritmo e di lottare in difesa, proprio come abbiamo fatto domenica scorsa ad Udine».

INFO UTILI

Si gioca domenica 23 aprile, con palla a due alle ore 17, agli ordini dei signori Stefano Wasserman, Salvatore Nuara e Fabio Ferretti.L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino. La gara sarà in diretta su ÈTv Rete Sette, su piattaforma digitale terrestre nel territorio di copertura dell’emittente con sede a Bologna ed in streaming free sul portale dell’emittente. La gara sarà inoltre in diretta su LNP Pass.