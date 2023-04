Bertram Derthona: le info sull’acquisto di biglietti per la gara con Milano

Si avvicina sempre di più la sfida all’EA7 Emporio Armani Milano, che chiuderà la regular season casalinga della Bertram Derthona. La palla a due è in programma alle ore 17.30 di domenica 30 aprile.

La Società comunica che, lunedì 24 e martedì 25 aprile, Festa della Liberazione, la sede di via San Marziano 4 rimarrà chiusa al pubblico. La segreteria sarà invece aperta nella mattinata di domani, sabato 22 aprile. Di seguito i giorni e gli orari in cui è possibile acquistare i biglietti a Tortona:

• sabato 22 aprile, dalle 10 alle 12;

• da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19;

• sabati 29 aprile dalle 10 alle 12.

Per i sostenitori bianconeri permane la possibilità di comprare i tagliandi per la grande sfida online, sul sito di Vivaticket anche negli orari e nei giorni di chiusura della sede. Domenica 30 aprile, a partire dalle ore 16, sarà invece possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato.

Bertram Derthona ricorda che sono disponibili posti in tutti i settori del PalaEnergica e che le riduzioni sul prezzo intero dei biglietti si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Di seguito la tabella dei costi:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Derthona 60 € 50 € Parterre Bianconero 50 € 40 € Parterre Laterale 40 € 30 € Tribuna Derthona 30 € 25 € Tribuna Bianconera 26 € 20 € Curva Sud 13 € 10 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €

Per ogni ulteriore informazione sull’acquisto dei biglietti, si può contattare il Club telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it

Per riservare il proprio posto sul pullman, che partirà domenica 30 aprile alle ore 15.30 dal PalaCamagna, si può contattare Bertram Derthona al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it. Anche in questo caso, nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 aprile, non sarà possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4 per prenotare il proprio posto a bordo.