Verso GeVi Napoli-Bertram Derthona

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, che domani sarà impegnata alle ore 16 al PalaBarbuto contro la GeVi Napoli. L’incontro è valido per la 28° giornata del campionato di Serie A Unipolsai 2022/23. I Leoni sono reduci dal successo casalingo contro la UNAHOTELS Reggio Emilia, arrivato al termine di una gara condotta.

«Credo che la squadra stia facendo il massimo – esordisce coach Ramondino – e che si stia trovando un ottimo contributo anche da tutti i giocatori italiani. Contro Reggio Emilia abbiamo costruito tanti ottimi tiri, ora lavoriamo per cercare di ritrovare un po’ di salute continuando a mostrare il carattere avuto sin da inizio stagione».

Sulle caratteristiche dei prossimi avversari, il capo allenatore bianconero ha poi aggiunto: «Napoli ha tanti giocatori atletici, tutti in grado di spingere il contropiede e attaccare a inizio azione. In campo ci sono quasi sempre cinque giocatori in grado di creare e di attaccare in 1vs1 sia fronte che – come Williams – spalle a canestro. Inoltre, in posizione ‘4’ la GeVi ha inserito Wimbush, che è un esterno aggiunto in quanto tratta bene la palla e attacca dal palleggio. Un altro aspetto da tenere in considerazione è la loro capacità di produrre delle folate e dei parziali».

«Ancora una volta – ha concluso coach Ramondino – sarà importante giocare con equilibrio in attacco resistendo all’aggressività, alla fisicità e all’atletismo che Napoli metterà in campo. Costruire tiri in equilibrio è il primo passo per contenere le loro transizioni e la loro capacità di attaccare a inizio azione. Dovremo essere molto uniti come squadra in difesa, poiché la GeVi ha tanti giocatori difficili da contenere a livello individuale, per cui sarà determinante l’apporto dei giocatori non direttamente coinvolti nell’1vs1».

Bertram Derthona comunica che Demonte Harper non sarà a disposizione per la partita di domani. Non è partito per Napoli neanche Grant Basile, rimasto a Tortona per degli allenamenti individuali. Comincerà gli allenamenti con il resto del gruppo squadra la prossima settimana.