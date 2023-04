Avigliana Basket: si spegne il sogno promozione

Si arresta immediatamente il sogno promozione per l'Avigliana Basket, che perde la serie con Trofarello per 2-0, non riuscendo infatti a recuperare la sconfitta patita lunedì scorso fuori casa. Onore agli arancioneri, che si dimostrano una squadra capace di trovare i giusti meccanismi, semplici ma efficaci, in grado di portare a casa il risultato: ottime letture difensive ad imbrigliare i pickandroll casalinghi, discreta precisione al tiro che permette di mettere il giusto fieno in cascina.

Gli ospiti scavano il solco decisivo nel primo parziale, quando Accusani Agagliate infila due triple consecutive, cui fanno immediata eco quelle di Buriasso e Vercelli, ottenendo un vantaggio che i padroni di casa non riusciranno più di fatto a recuperare, scivolando anche sul -14 del 6' di gioco. Stodo organizza il gioco, si butta dentro alla ricerca del fallo e viaggia in lunetta, Barberis ha una buona precisione al tiro e dà una mano al rimbalzo. Troppe però le palle perse ingenuamente da parte dei biancoverdi, nel complesso.