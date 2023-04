Akronos Moncalieri: la gara che vale una stagione

L’Akronos Libertas Moncalieri torna in campo alle 18 sul parquet di Bruschi San Giovanni Valdarno per il ritorno del secondo turno di playout della stagione 2022/2023 del campionato di Serie A1 Femminile.

La gara è di quelle che valgono una stagione: dopo la larga vittoria in gara 1 delle Lunette (80-49), le padrone di casa daranno tutto in gara 2 davanti al loro pubblico nella speranza di forzare la bella (eventualmente in programma il 27 aprile a Moncalieri).

Mvp indiscussa del primo match una favolosa Marzia Tagliamento da 25 punti (6/8 da tre), 5 rimbalzi e 2 assist per 27 di valutazione. In doppia cifra tra le fila dell’Akronos anche Mitchell con 17 e Katshitshi con 13, mentre tra le toscane spiccano i 15 di Garrick e gli 11 di Krivacevic e Tassinari che hanno tenuto a galla Bruschi nei primi 15’ di gara 1. Dalla metà del secondo quarto in poi la partita è stata però tutta gialloblù, in entrambi i lati del campo. E proprio da qui vorranno sicuramente ripartire coach Spanu e Nicastro.

Coach Marco Spanu:«Sarà molto difficile, sappiamo di aver fatto bene ma conosciamo anche il valore dell’avversario. Ci aspettiamo una partita molto più aggressiva e intensa. Dovremo essere brave a non subire la loro voglia di ribaltare il risultato e restare attente e concentrate per 40′. Queste partite si vincono più con la capacità di combattere che con la tecnica».

Palla a due alle 18 al PalaGalli. Diretta streaming su lbftv.it. Arbitri: Boscolo, Morassutti, Castellaneta.