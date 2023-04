Oleggio Basketball incerottato lotta fino alla fine contro Montecatini

Sotto anche di 21 punti e poi una partita aperta fino alla fine. Nella 28esima giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket in emergenza infermeria perde in casa contro Gema Montecatini 82-94. Sempre fondamentale in campo, ma in questa occasione ancora di più da vero leader: Matteo Maruca è stato autore di 41 punti, micidiale in ogni punto del campo.

Ancora senza Restelli e senza Guardigli e Ingrosso, entrambi per infortuni rimediati in settimana, coach Nava schiera Buono, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ballarin; per la Gema ci sono Digno, Savoldelli, Laganà, Marengo e Di Pizzo. Con Maruca e Laganà è esordio a suon di triple (5-8), sempre Maruca con Colussa tengono le distanze ravvicinate (14-16). Laganà per il 14-18 e Nava richiama i suoi, Savoldelli allunga 18-14, ci pensa Maruca (23-26). Capitan Giacomelli e Seck impattano 26 pari, Gema prova ad allungare (28-35), gli Squali rimangono in scia (38-43) e il secondo finale è 40-47.

Al rientro la Gema piazza subito un parziale che vale il 40-54 ed è pausa per gli Squali; gli ospiti sono bravi dento l’area (45-63), ci pensa Maruca a caricare i suoi e con Buono è 58-71. Altro parziale ospite che vale il massimo vantaggio Gema alla fine del terzo quarto (58-79). Gli Squali provano la rimonta e sul 71-86 coach Angelucci richiama i suoi. Il duo Giacomelli/Maruca accorcia le distanze (80-88). La precisione in lunetta di Temporali infiamma i tifosi (82-88). I biancorossi corrono, purtroppo il canestro non sorride allo stesso modo e Gema può tornare con due punti: 82-94.

Oleggio Magic Basket 82

Gema Montecatini 94

Parziali (23-26; 17-21; 18-32; 24-15)

Oleggio: Ingrosso ne, Giacomelli 14, Colussa 14, Restelli ne, Ballarin, Maruca 41, Palestra, Introini, Guardigli, Temporali 2, Seck 2, Buono 9. All. Nava.

Montecatini: Marengo 7, Duranti 14, Molteni 3, Savoldelli 12, Infante, Digno 18, Rinaldi ne, Laganà 25, Di Pizzo 9, Neri 6, Celerini ne, Ghiarè. All. Angelucci.