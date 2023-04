Avigliana Basket: il weekend delle giovanili

Partenza bruciante per i padroni di casa che raggiungono anche il +18 nel corso del secondo periodo, salvo poi cedere terreno nell'ultima frazione di gioco, quando i biancoblu partono all'arma bianca riuscendo a limare il distacco finale.

Altissima intensità, grinta agonistica da vendere e tanta voglia di vincere e continuare a fare bene: questi gli ingredienti per la terza vittoria consecutiva dell' Under 15 Silver dell' Avigliana Basket che sabato pomeriggio ha avuto la meglio sul College Novara.

UNDER 15 SILVER

AVIGLIANA BASKET - COLLEGE NOVARA 77-66

Parziali (25-12; 42-26; 63-47)

AVIGLIANA: Tinti 5, Milano 14, Miranda 2, Mascia, Sforza 4, Berto 2, Pilloni, Variglia 4, Colpo 3, Bugnone 43, Massola. All. Dal Sasso. Ass. All. Barberis, Rizzo.

NOVARA: Cavallo 8, Cristiano 12, Greduoldo 2, Spinatonda, Bertani 5, Baccan 2, Mazzarelli 14, Turiano, Ferrari 3, Andagnotti 13, Graziano, Mbacke 7. All. Cortese.

UNDER 13 FEMMINILE

Bella vittoria per l'Under 13 Femminile di Fabio Dal Sasso che tra le mura amiche dell'Anna Frank hanno la meglio sulle pari età del Castellamonte. Partita senza troppa storia, le padrone di casa partono subito forte, prendono la testa della gara e non mollano mai la presa, ampliando il divario ad ogni frazione di gioco. Brave le biancoverdi che hanno mostrato notevoli segni di miglioramento da inizio stagione e presentano ancora ampi margini di miglioramento.