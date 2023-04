FISI-AOC: i risultati dello Snowboard a Kitzsteinhorn e dell'Ingemartrofén a Tärnaby

Peccato invece per Emma Gennero , atleta del Garage Camp residente a Piobesi Torinese, quarta a meno di un punto dal podio. Tra le prime venti anche Fanny Piantanida Chiesa, varesina che gareggia sempre per il Garage Camp, quindicesima. La classifica finale della specialità ha visto la vittoria della svizzera Lena Mueller con 360 punti, davanti a Melissa Peperkamp con 280 e alla ceca Vanessa Volopichova a quota 276. Matilde Pizzutto prima delle azzurre, si è classificata quinta con 258 punti. L’ultima gara della stagione europea delle specialità “Park & Pipe” è quella di Big Air in programma sabato 22 aprile sempre a Kitzsteinhorn.

La stagione dello snowboard si chiude nel migliore dei modi per gli atleti piemontesi: merito della ventenne astigiana Matilde Pizzutto della Freestyle Accademy Madonna di Campiglio. Matilde ha centrato la vittoria nello Slopestyle di Coppa Europa a Kitzsteinhorn, in Austria, bissando il successo ottenuto il 25 gennaio scorso a Prato Nevoso. Ha chiuso con 71 punti, precedendo l’olandese Melissa Peperkamp (68.83 punti) e la belga Evy Poppe (67.67).

GIULIO PAOLO CAZZANIGA SFIORA IL PODIO NEL GIGANTE ALLIEVI DELL’INGEMARTROFÉN A TÄRNABY, PATRIA DI INGEMAR STENMARK

Per alcuni atleti dello Sci Club Valchisone Camillo Passet è iniziata l’avventura agonistica nel Grande Nord, a Tärnaby, il paese natale del grande Ingemar Stenmark, dove si disputa l’Ingemartrofén, manifestazione internazionale riservata alle categoria Children e intitolata al vincitore di 2 titoli olimpici, 3 titoli mondiali, 3 Coppe del Mondo e 86 gare del Circo Bianco.

Nel Gigante della categoria Allievi maschile, disputato venerdì 21 aprile ha vinto il norvegese Theo Rabben, con il tempo totale di 1’,53”,79/100, precedendo rispettivamente per 79/100 e per 81/100 i connazionali Jakob Dreyer Holen e Casper Kjölmoen. Ha mancato il podio per soli 14/100 il milanese classe 2008 Giulio Paolo Cazzaniga, che in Svezia sta chiudendo una stagione ricca di soddisfazioni. Lo Sci Club Valchisone Camillo Passet ha inoltre piazzato al quindicesimo posto Andrea Fontana e al diciannovesimo Filippo Barberis. Sabato 22 aprile a Tärnaby è in programma lo Slalom, mentre domenica 23 si disputerà il Parallelo che chiuderà la manifestazione.

La classifica del Gigante Allievi dell’Ingemartrofén a Tärnaby (clicca qui).