Moto club Alfieri protagonista agli Assoluti d’Italia di Chieti

I piloti del moto club Alfieri ancora protagonisti nel fine settimana, agli Assoluti d’Italia di San Martino sulla Marrucina (Chieti).

Nonostante la pesante assenza del pilota Jordi Gardiol, ancora fermo per infortunio, gli Alfieri sono riusciti a portare a casa importanti risultati. Gabriele Doglio chiude 14esimo nella sua categoria 125, mentre Andrea Conigliaro 13esimo nella 450.

Alessio Berger vince, conquistando il primo posto, nella categoria Cadetti per la Coppa Italia. Attualmente, il pilota del moto club Alfieri Berger e? al primo posto anche nella classifica parziale di Campionato, nella sua categoria Cadetti. 89, al momento, i punti messi in bisaccia, tre in piu? del pilota che occupa la seconda posizione (Luca Cabass, di Civezzano).