Overall Cycling Team: "Sulle strade di Marco Pantani" 2^ Cavallo e 8^ Sasso

Prestazione superlativa quella di Overall Tre Colli Cycling Team oggi nella prima edizione della gara in linea "Sulle strade di Marco Pantani", da Cesenatico a Carpegna in 175 Km con la doppia scalata dell'omonina salita tanto cara al "pirata".

Al via il meglio del ciclismo dilettantistico nazionale, con tutte le formazioni Continental, alcune reduci dal Giro di Sicilia a tappe inserito nel calendario Professionistico. Ma il Team piemontese non ha temuto la sfida e con Daniel Gianello, Nicolò Ponti, Tommaso Daniel a supporto degli scalatori Matteo Sasso e Luca Cavallo si è schierato al via ottenendo un risultato eclatante: due Top Ten, 2^ Cavallo e 8^ Sasso e unico sodalizio non Continental nell'ordine di arrivo che conta. Indubbiamente un bel biglietto da visita corroborato dalle belle riprese di Rai Sport che hanno dato ampia visibilità alla casacca Overall. La trasferta è stata diretta dai D.S. Francesco Baldi e Linda Subbrero con meccanico Antonio Capuzzo. Il resto della squadra ha invece gareggiato al Giro della Provincia di Biella con una onorevole prova degli atleti più giovani. Si replica martedi con spazio ai velocisti al G.P. Liberazione di Nerviano.