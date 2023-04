S.G. Concordia: pioggia di medaglie per le ginnaste del Settore Silver

Due intensi weekend di gare e una pioggia di medaglie per le ginnaste del Settore Silver della S.G. Concordia, che sono scese in pedana nella 2^ Prova Regionale delle gare Individuali e di Insieme.

Tutte le gare si sono svolte nel Palazzetto dello Sport di Saint Vincent, in Valle d’Aosta, con l’organizzazione della Società Club des Sports.

Nel Campionato Individuale Silver le ginnaste, appartenenti a tutte le Società del Piemonte e della Valle d’Aosta, suddivise in categorie per fascia d’età, hanno presentato due esercizi ciascuna, il cui punteggio si è sommato per formare la Classifica di Categoria.

Ottimi risultati per le Concordine, allenate dalla Tecnica Regionale Martina Brosio, con la collaborazione delle assistenti Giulia Maggio e Giulia Manusia.

Nella giornata di domenica 16 aprile e sabato 22 hanno gareggiato i livelli LA ed LB: nelle LA2 Junior1 Greta Marotta ha confermato il 1° posto assoluto nella categoria ed il 1° posto nelle Specialità cerchio e clavette. Conferma anche per Sofia Crovella, LA2 Senior1, Oro Assoluto della categoria e 1^ classificata nella specialità clavette e 2^ nel cerchio.

Nelle LA1 Vittoria Capra si è piazzata al 6° posto assoluto, pagando un errore alla palla, mentre è 3^ al Corpo libero. Nelle LA A3, un bellissimo Argento per Chiara Bonora, mentre nelle A4, migliora di una posizione Emma Mormando, che si piazza al 4° posto.

Domenica 23 sono scese in pedana le ginnaste del livello LB: nelle A4 ben due gradini del podio sono stati occupati dalla Concordia, che ha conquistato l’Argento con Beatrice Zanella e il Bronzo con Zoe Gamba. Argento anche per Lisa Roccati, nelle Junior1. Nelle gare di Insieme, 2° posto per la coppia Bonora-Romano, 4° posto per Araujo-Tramontana, 7° posto per Tarasco-Zanella.

Nella giornata di sabato 15 aprile è avvenuto il “battesimo della pedana” per le nuove leve della Concordia: Arianna Milanese, Alexa Argenio, Giorgia Costa hanno partecipato alla manifestazione non competitiva Under8, organizzata da AICS a Candelo, mentre Valentina Da Mota Calzolari ha gareggiato nelle A1. Tutte le giovanissime ginnaste hanno affrontato la prima pedana con grinta e convinzione.

Nelle prossime settimane, continueranno senza sosta le competizioni del Settore Agonistico della Concordia, impegnato nei Campionati della Federginnastica.