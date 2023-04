Peroni Top10: CUS Torino Rugby indomabile vince ancora

Un CUS Torino Rugby indomabile vince anche contro il Transvecta Rugby Calvisano, che ha comunque lottato fino alla fine della diciottesima giornata del campionato di PERONI TOP10. Un 37-26 storico che permette al CUS di conquistare lo spareggio con Mogliano per la permanenza in TOP10, portando la quota punti salvezza a 20, ben oltre la media delle passate stagioni. Gli universitari dei coach Lucas D’Angelo, Luis Otaño e Filippo Bianco hanno giocato un match straordinario, di fronte ad un grande pubblico che sino all’ultimo ha cantato e tifato per i propri beniamini. Man of the match è stato il cussino Enrico Monfrino.

Le parole del Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio: «Questi ragazzi, dirigenti e allenatori hanno scritto una pagina straordinaria dello sport universitario e del rugby piemontese! Possiamo confermare che il modello dei gruppi sportivi universitari potrebbe essere il futuro per questo e per molti altri sport, e sicuramente il futuro dei nostri ragazzi». Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: «Avevamo solo una possibilità di giocare lo spareggio con Mogliano vincendo la partita con Calvisano e facendo cinque punti. Contro questa squadra avevamo perso due volte in questa stagione, in Coppa Italia e in campionato, quindi è stata un’impresa molto difficile e molto ardua. Sicuramente eravamo molto motivati e la posta in gioco era alta, mentre il Calvisano non si giocava niente, ma nonostante questo ci hanno messo tutto sia fisicamente che tecnicamente. Volontà e sacrificio sono ormai un marchio di fabbrica della nostra squadra. I ragazzi stanno lavorando molto molto bene e posso aggiungere anche che dal punto di vista tecnico siamo stati molto bravi perché segnare cinque mete al Calvisano non è un’impresa semplice. Adesso aspettiamo la data della partita con Mogliano per dare ancora un volto al campionato di TOP10».

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 23 aprile 2023 ore 15.00

Peroni TOP10, XVIII giornata CUS TORINO RUGBY - TRANSVECTA CALVISANO 37-26 (12-12) Marcatori: p.t. 10’ m. Del Bono tr. Palazzani (0-7); 13’ m. Monfrino nt. (5-7); 25’ m. Loro tr. Roger (12-7); 32’ m. Wendt nt. (12-12); s.t. 41’m. Botturi tr. Palazzani (19-12); 49’ m. Sangiorgi tr. Roger (19-19); 55’ m. Roger tr. Reeves (26-19); 59’ m. Ortis tr. Pallanzani (26-26); 69’ cp. Roger (29-26); 74’ cp. Reeves (32-26); 79’ m. Modena nt. (37-26) CUS Torino Rugby: Reeves E., Monfrino, Groza, Reeves G. (Cap), Civita (43’ Vaccaro), Roger (69’ Modena), Loro (60’ Cruciani), Pedicini, Lavorenti (65’ Caputo), Quaglia, Noa (45’ Andreica), Veroli (57’ De Biaggio), Jeffery (75’ Liguori), Sangiorgi, De Lise (45’ Valleise). All. D’Angelo. Transvecta Calvisano: Contino; Bronzini (49’ Gigli), Waqanibau (60’ Bernasconi), Regonaschi, Delbono; Hugo, Palazzani (C); Botturi, Boschetti, Wendt (55’ Maurizi); Ortis, Van Vuren (60’ Zanetti); 43’ Leso (Schiavon), Marinello (49’ Luccardi), Brugnara (69’ Leso). All. Guidi. Arbitro: Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1: Daniele Pompa (Pescara), AA2: Francesco Meschini (Milano)

Quarto uomo: Antonio Luzza (Torino)

TMO: Stefano Pennè (Lodi)

Cartellini: giallo 58’ Reeves G. (CUS)

Calciatori: Roger (CUS) 3/4; Reeves G. (CUS) 2/3; Palazzani (Calvisano) 3/4

Note: giornata nuvolosa, 20°. Campo in ottime condizioni. Circa 1000 spettatori.

Punti conquistati in classifica: CUS Torino Rugby 5, Calvisano 1

Player of the Match: Enrico Monfrino (CUS Torino) Foto © Alessandro Medda - Sara Paparella

