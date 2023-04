Il Campidonico Grizzlies pareggia in casa contro Brescia

Debutto casalingo nel girone E del campionato di serie A per il Campidonico Grizzlies di Pier Paolo Iluminati, che sabato ha impattato al Comunale di Torino contro l'Ecotherm Brescia. Emozionante momento nel pre partita, che all'atto dello schieramento ha visto le ragazze U15 torinesi del softball, scendere al fianco dei "colleghi" della serie A baseball.

Dopo le doppiette della scorsa settimana che valevano la testa della classifica insieme al Modena, ieri allo stadio Passo Buole di Torino, Campidonico Grizzlies e Brescia hanno entrambe mosso la classifica grazie alla vittoria per 1-3 dei Lombardi nella partita del pomeriggio, ed al pronto riscatto per 5-3 degli Orsi in quella serale.