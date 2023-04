Agil Volley: U14 qualificata per le Final Four Regionali

A caccia del titolo regionale! Con il primo posto in classifica del gironcino D l'Under 14 di Mattia Rossi conquista uno dei quattro pass validi per le Final Four regionali che si terranno la prossima domenica 30 aprile. Le Igorine in semifinale sono già sicure di sfidare In Volley Piemonte, mentre nell'altra sfida ci saranno Asti e Leini.

Un percorso netto quello delle Igorine, con tre vittorie su tre partite, l'ultima arrivata fra le mura di casa contro Cus Torino per 3-1 (21-25; 25-14; 25-21; 26-24): una gara di altissimo livello da entrambe le parti, fatta di set, a eccezione del secondo, tutti combattuti e con le due squadre a sorpassarsi in più occasioni.

"Partita molto difficile che il gruppo sentiva molto. Le ragazze hanno fatto una grandissima prestazione, - ha commentato l'allenatore - preparando e concretizzando tutte le indicazioni ricevute! Sapevamo che di là c'era una squadra di alto livello. Una soddisfazione che queste ragazze si meritano per tutto il lavoro e l'attenzione messa in palestra».