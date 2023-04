Gators: il recap della settimana

COPPA PIEMONTE

PALLACANESTRO NOVI - VM SERVICE GATORS 80-66

Parziali: 9-15, 34-29, 67-50

VM SERVICE Gators: Marengo 17, Pepe, Valinotti 6, Nicola S. 2, Nicola A. 26, Ghigo 2, Fissore 6, Pistone 1, Fantini 6. All.: Fabbri.

Pallacanestro Novi: Lenzi 8, Camera 11, Oliveri, Pilati 17, Ponta 16, Ferretti 1, Parodi 17, Denegri 3, Tava 7, Sacco. All.: Ferrara.

Prima sconfitta nel girone di Coppa per i Gators, al termine di una lunga trasferta condizionata anche da alcune assenze per infortunio: l’inizio di gara è a favore dei Gators, che partono bene guidati da Andrea Nicola e dai recuperi di Fantini. Novi non riesce ad andare a canestro, preferendo marcare stretto capitan Marengo, chiudendo così in svantaggio il primo quarto.

Nel secondo, Novi inizia a prendere le misure mentre i Gators falliscono diverse occasioni e perdono alcuni palloni: i padroni di casa, al contrario, iniziano a segnare a ripetizione con Penati e Ponta ribaltando il risultato e allungando.

Nel terzo quarto, dopo l’intervallo lungo coach Fabbri prova a suonare la carica ma Novi piazza l’allungo decisivo colpendo a ripetizione e mettendo a segno ben 33 punti e 7 bombe: gli Alligatori, demotivati dal forcing avversario, non riescono a controbattere e si vedono sfuggire il match dalle mani. Nell’ultimo parziale, con il match ormai compromesso, coach Fabbri concede spazio a tutta la panchina che comunque mette in campo una buona prestazione senza mai mollare provando a tenere il ritmo avversario.

Prossimo incontro: giovedì 04/05/2023 ore 21.00, VM SERVICE Gators-Trino (Palazzetto dello Sport - Via della Maddalena, 6 - TRINO (VC)).

PROMOZIONE MASCHILE

AUXILUM CUNEO GIALLO - ZETAEMME CAYMANS 66-78 D.T.S.

Parziali: 21-15, 16-14, 7-20, 19-14, 3-15

Caymans: Ferrero 30, Davicco 17, Ambrogio 12, Tucci 7, Caula 5, Paschetta 4, Scibetta 2, Craco 1, Giambrone 0, Brigna 0. All. Mondino.

I Caymans affrontano Cuneo in gara 2 dei Play-off senza il playmaker Colonna, il mastino difensivo Borsa ed i due lunghi Zorgniotti e Rosso. Ritrovano però Craco ed aggiungono al roster i giovani Scibetta e Brigna. Cuneo, sospinto dal pubblico amico, parte a razzo mettendo intensità e presenza a rimbalzo costante. I biancoverdi appaiono intimoriti e faticano ad entrare in partita: ci pensa Ambrogio con qualche conclusione dalla distanza, con l’aiuto di Ferrero a contenere il distacco.

Nell’intervallo Coach Gio Mondino ordina il cambio di difesa che da individuale passa a zona. La scelta appare immediatamente azzeccata: i padroni di casa si inceppano, mentre Ferrero ed un ritrovato Davicco segnano a ripetizione, ben aiutati da Tucci. I Caymani allungano sul +5, ma devono fare i conti con l’orgoglio dei cuneesi che si rifanno sotto fino al pareggio sul 63 pari. Nell’ultimo minuto di gioco, Ferrero sbaglia entrambi i liberi ma una buona difesa permette ai ragazzi di Coach Mondino di avere palla in mano con 24 secondi sul cronometro. L’azione si sviluppa bene, la palla circola su entrambi i lati d’attacco e finisce nelle mani di Ambrogio che tira subendo fallo a 0.8 secondi dal termine. Malauguratamente entrambi i tiri non entrano perciò si va all’overtime.

Nel supplementare, Cuneo segna subito, ma Ferrero non ci sta e replica immediatamente. In pochi secondi i Caymans recuperano palloni e segnano scavando un solco irraggiungibile per i locali.

«Nonostante le tante difficoltà, alla distanza è uscito il carattere della squadra che deve capire come l’intensità del gioco sia importante quanto la tecnica. Ora attendiamo gli avversari del prossimo turno dei play-off: essendo rimaste 4 squadre, saranno di certo forti ma noi non ci tiriamo indietro» il commento post gara di coach Mondino.

PROMOZIONE FEMMINILE

REBA - ABC SERVIZI LADY GATORS 39-57

Parziali: 8-9, 11-18, 13-17, 7-13

ABC SERVIZI Gators: Gjondrekaj D. 8, Marchisio Gr 6, Nicola 6, Porporato 6, Mondino 8, Iannuzzi 13, Perlo 10. All.: Colonna.

Reba: Montalto 7, Comolu 4, Davico 6, Rovali, Capuzzi, Collo 4, Viviani, Burzio 7, Fhis 4, Pintori 3, Durante. All.: Sabatino.

Partita mai in discussione quella disputata dalle Lady Gators Senior contro Reba, nonostante i cambi ridotti a disposizione di Coach Colonna. Le Lady sono solo 7 contro le 12 atlete disponibili per Reba. Le ospiti biancoverdi chiudono tutti i parziali in vantaggio. Alla ripresa dopo la pausa lunga le avversarie provano ad avvicinarsi nel punteggio ma le Alligatrici sono brave a gestire il vantaggio accumulato.

Marchisio Gr e Mondino gestiscono bene la palla, Iannuzzi si distingue per la sua individualità, Gjondrekaj D. e Perlo recuperano rimbalzi e lavorano bene in post, la Capitana Nicola guida e carica le compagne mentre Porporato lavora principalmente sulla parte offensiva. Ogni elemento del roster contribuisce al risultato positivo. Ora testa alla finale contro Chieri che decreterà la squadra vincitrice della Coppa Piemonte.

JUNIORES

GATORS - CUNEO 74-60

Gators: Roano, Valinotti 11, Mana, Pistone 14, Perrone 15, Scibetta 6, Pepe 1, Ferrero 18, Tuninetti 2, Crosetto 7, Brigna. All.: Colonna.

Cuneo: Carpenato 4, Putort 17, Castoldi, Delogu 7, Franco 8, Lingua 2, Peruzzi 5, Amarie 2, Torelli, Reci 6. All.: Caroni.

Prima partita della fase Play Off per gli Juniores biancoverdi che ospitano la formazione di Cuneo. Coach Colonna dispone molte rotazioni e tutti gli atleti contribuiscono al favorevole risultato finale. Ferrero, Pistone e Crosetto guidano l'attacco.

Valinotti si ritrova ad essere l'unico lungo Gators perchè Ghigo non è disponibile perchè ha ancora una giornata da scontare per squalifica. Perrone si ritrova a giocare in un ruolo che non è il suo ma riesce comunque a segnare 15 punti importanti. In difesa Brigna, Roano e Pepe mettono sul parquet grinta e determinazione. Anche capitan Scibetta e Mana, nei minuti a loro disposizione, danno il loro contributo alla squadra.

U17 GOLD

COLLEGNO - ABC SERVIZI GATORS 61-65

Parziali: 10-19, 23-15, 12-15, 16-16

ABC SERVIZI Gators: Graziano 7, Paonne 6, Bosio, Ambrogio 11, Chiarlo 13, Botta, Mosso S. 5, Iacuzzi 13, Mosso G. 3, Mellano, Crosetto 7. All.: Racca Vice All.: Marengo.

Collegno: Nuzzo 7, Manzi 5, Robba N.E., Marenco N.E., Ianni 6, Rostagno 4, Guzzon 2, Tempo 17, Galvano 9, Guardabascio 4, Bertonasco 7, Cardone. All.: Bianco.

Terza gara del girone d'andata per i giovani Gators, gli avversari di turno sono la ostica compagine di Collegno. Durante la stagione regolare le squadre si sono incontrate due volte e, in entrambe le occasioni, i bancoverdi hanno portato a casa la vittoria. Gli allenatori spronano i giovani saviglianesi ad entrare in campo con la "testa giusta", stringendo le maglie in difesa, passando e muovendo la palla in attacco. Il messaggio è ben recepito dai bianco verdi che, grazie ad un ispirato Graziano e un ordinato Crosetto, chiudono i primi 10 minuti in vantaggio di nove lunghezze.

Nonostante l'esiguo vantaggio accumulato nel secondo quarto la squadra ospite vede il suo momento più buio. La difesa, fino a quel momento spettacolare, vacilla lasciando ad un ispirato Tempo la via a canestro e concedendo innumerevoli rimbalzi d'attacco alla compagine bianco rossa. In questo franente si distinguono i giovani Botta Alessio, Gabriele Mosso e Matteo Mellano che danno verve alla difesa dei Gators, riuscendo ad andare alla pausa lunga sopra di due lunghezze.

Rientrati in campo, i ragazzi hanno nuovamente il fuoco negli occhi, grazie a Samuele Mosso e al redivivo Bosio, la squadra chiude in vantaggio di 5 lunghezze al termine del trentesimo. Gli ultimi minuti di gioco sono una battaglia: Collegno, decisa e cinica, non dà quartiere agli Alligatori. Grazie all'ottimo lavoro di un ispirato Iacuzzi, alla tenacia su ambo i lati del campo di Chiarlo, ad un ritrovato Paonne e a un freddo Ambrogio i Gators mettono la parola fine alla gara, tenendo invariato il vantaggio accumulato in precedenza.

«Partita dal peso specifico non indifferente, i ragazzi hanno saputo limare gli errori che hanno permesso a Collegno di rientrare nel secondo quarto, ben lavorando di squadra sia in attacco che in difesa. La strada intrapresa da inizio anno comincia ora a dare i suoi frutti, merito della dedizione di ogni singolo giocatore nel lavoro per migliorare come individuo per aiutare la squadra nella sua crescita» queste le parole soddisfatte dei coach.

Prossimo incontro: domenica 30/04/2023 ore 11.1, ABC SERVIZI Gators - Auxilium Torino (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)).

U13 SILVER

FOSSANO - GATORS 2011 59-58

Parziali: 08-24, 19-10, 21-9, 11-15

Gators 2011: Brunetti 1, Casasole 10, Barra 2, Bossati 7, Rosso 4, Airaudo 3, Fresia, Correndo 4, Rimonda 2, Sordella 24. All.: Toselli-Scibetta.

Fossano: Alladio 11, Alyc, Craciun 5, Tallone 6, Bonacossa 8, Gaschino, Avena, Operto 19, Terzaghi 8, Forte, Lawson. All.: Manassero, Castellano.

Come all'andata, anche il ritorno della partita tra i Gators e Fossano, valevole per il campionato Under 13 Silver fase Top, si decide negli ultimi secondi di gioco. Questa volta però sono i Fossanesi ad aggiudicarsi il match di un punto per 59-58, mentre all'andata l'avevano spuntata i più piccoli Alligatori per 55-54.

Il primo quarto degli Alligatori è perfetto, la difesa attentissima di Bossati e Casasole sui forti avversari Bonacossa e Operto è da manuale, mentre Sordella colpisce ripetutamente in contropiede.

Nel secondo quarto i padroni di casa alzano decisamente l'intensità difensiva e i biancoverdi trovano la via del canestro con difficoltà, mentre concedono troppo in difesa. Si va al riposo di metà gara con i Gators avanti 34-27.

Nel terzo quarto è ancora Fossano a trovare conclusioni al ferro con la fisicità di Operto mentre una bomba di Alladio, a tempo abbondantemente scaduto, è un macigno per gli ospiti. Ancora una bomba fossanese a inizio quarto porta gli avversari a +8, ma gli Alligatori non si arrendono e rispondono colpo su colpo fino al vantaggio di un punto a pochi secondi dal termine. Fossano organizza una rimessa laterale e a pochi secondi dalla sirena il tiro della media distanza dei padroni di casa insacca la retina e sancisce la vittoria dei padroni di casa.

«È stata una bellissima partita, commenta lo staff, giocata sempre con molta grinta e con continui capovolgimenti di fronte. Peccato non essere riusciti a portare a casa i due punti, ma dal punto di vista del gioco e della mentalità è stata utilissima. Da queste sconfitte i ragazzi non possono che imparare e tornare in palestra per cercare di migliorare e diventare più bravi. Il secondo posto per l'accesso ai quarti di finale per il titolo non è ancora sfumato, lotteremo fino all'ultima partita per provarci. Un applauso ai nostri ragazzi, che un anno più piccoli, hanno dato tutti in campo e non si sono mai arresi».

Prossimo incontro: sabato 29/04/2023 ore 15.00, Gators 2011 - Amatori Basket Savigliano (Palazzetto dello sport, Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)).