MTS domina sull’In Volley Piemonte nella 24esima giornata di Campionato

Un risultato che proietta Destefanis e compagne al terzo posto con 55 punti, segue l'A.F. Volley a 52 punti, uscita sconfitta dalla sfida contro l'Union Volley che si conferma al secondo posto con 59 punti; sempre primo l'Almese con 63 punti. Prossima sfida delle tigri santenesi, in casa contro la capolista.

Settima vittoria consecutiva per l'Mts Ser che sicuramente fa morale in vista di una partita altrettanto importante.

In questo secondo derby, nel primo set, viene schierato il sestetto base composto da Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Scapati e Destefanis in centro, Busso e Bertotto in banda, Ferrua libero.

Un inizio di partita in equilibrio fra le due formazioni, dove non vengono risparmiati colpi ne da una parte, ne dall'altra. Verso la metà della frazione, con il turno al servizio, prima di Destefanis, poi di Nardoianni si inizia a prendere le distanze dalle avversarie. Buono il lavoro delle tigri santenesi, che giocano di astuzia contro una avversario, tecnicamente preparato e fisicamente prestante. Buono il lavoro di seconda linea in ricezione e in difesa, che consentono ai palleggi di casa, prima Rolle poi Zuin (sostituita sul 17-15) di distribuire bene il gioco alle proprie attaccanti. Sul 21-18 rientra Rolle in prima linea e va a segno subito con un bel muro sull'attaccante cambianese, ci si avvia così alla fine della frazione.

Sul 23-19 è Bertotto che mette a segno il set point con un fantastico ace, con la sua solita battuta spin. Ci pensa poi Rolle con un palleggio di seconda intenzione a chiudere il set per 25-20.