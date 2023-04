Club76: i risultati del weekend

In Serie D il Playasti ha vinto 0-3 nell’ultima giornata contro Ve.La Volley Labor. Occorrevano 12 punti in quattro giornate e l'impresa è riuscita. Gran prova di carattere che permette di uscire dalla zona rossa della classifica per la formazione del Playasti. Da segnalare l’ottima prestazione del capitano Ludovica Ponzone, così come quella dell'alzatrice Letizia Masera. Ora è tempo dei Play Out, in un girone a quattro dove alla formazione di coach Balzo basterà concludere tra le prime tre per ottenere la salvezza in categoria.

GS Pino Volley ha vinto 3-1 contro Volley Samone, nell’ultima partita di campionato. Le pinesi nel primo set non sono riuscite a partire con il piede giusto, ma dal secondo set in avanti l’orgoglio agonistico delle padrone di casa ha fatto macinare punti, conquistando i due set successivi. Anche quest’anno Pino mantiene la categoria della serie D, mantenendo la metà classifica.

L’Under 14 Gold ha vinto 3-2 contro Pinerolo, accedendo così alla final fuor regionale. I primi due set sono stati dominati da Pinerolo, soprattutto al servizio, poi dal terzo set la squadra è cresciuta in ricezione, fino ad arrivare al tie break, vinto in rimonta e ai vantaggi. Ora è tempo di tornare in palestra, a preparare la final fuor. L’Under 13 Gold, invece, ha perso la finale 5°/6° posto contro Canelli, per 3-0.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 21 aprile

1° Divisione F. C.T. Cun.Ast. Girone 15°/18° posto: Club76 Playasti vs Mon.Vi. 3-0

1DFG Play Off Eccellenza F. C.T. Torino: GS Pino Volley vs Almese GB Arancio 3-1

1DFK Play Off Eccellenza F. C.T. Torino: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs ASD Kolbe Azz 2-3

Sabato 22 aprile

Serie C F. C.T. Piemonte Girone A: G.S. Sangone Nichelino vs Club76 Playasti 2-3

Serie D F. C.T. Piemonte Girone C: Ve.La Volley Labor vs Club76 Playasti 0-3

Serie D F. C.T. Piemonte Girone D: GS Pino Volley vs Volley Samone 3-1

Under 14 F. C.T. Cun.Ast Quarti finale 9°/16° posto: Mon.Vi. Bam Blu vs Club76 Playasti Silver 3-0

Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone 17°/21° posto: Club76 Playasti 2010 vs ASD Santa Margherita Alba 1-3

Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Semifinali 5°/8° posto: Club76 Playasti 2010 vs PVB Generali Bosca Canelli 13 0-3

Domenica 23 aprile

Under 18 F. C.T. Piemonte Girone A: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Gold vs USD San Rocco Novara 3-0

Under 14 F. C.T. Piemonte Girone B: UnionVolley Pinerolo vs Club76 Playasti Gold 2-3

Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Girone 17°/22° posti: Volley Roero Autolavaggio Delfinetti vs Club76 Playasti 2011 Blu 3-0

Under 12 F. C.T. Con.Ast. Sport Fashion Girone E: Club76 Playasti 2011 vs RS Volley 2011-2012 3-0

Under 12 F. C.T. Con.Ast. Sport Fashion Girone E: Club76 Playasti 2011 vs Cuneo Granda Volley Rossa 3-0

Under 12 F. C.T. Con.Ast. Sport Fashion Girone F: LPM Bam Bianco vs Club76 Playasti 2012 Ciop 3-0

Under 12 F. C.T. Con.Ast. Sport Fashion Girone F: Dragons Dronero Rossa vs Club76 Playasti 2012 Ciop 3-0

Under 12 F. C.T. Con.Ast. Sport Fashion Girone G: Libellula Volley vs Club76 Playasti 2012 Cip 1-2

Under 12 F. C.T. Con.Ast. Sport Fashion Girone G: Club76 Playasti 2012 Cip vs VolleyVallepo Rossa 3-0

CT16F7 Classificazione 17-22 F. C.T. Torino: Leini V.B.C. Royal Ve.La vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 1-3

CT14F4 Classificazione 17-22 F. C.T. Torino: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Volley Montanaro 0-3

CT13F4 Classificazione 17-22 F. C.T. Torino: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Volley Montanaro 0-3



SERIE B MASCHILE GIRONE A CEDE AL TIE BREAK CONTRO ALTO CANAVESE

I ragazzi di coach Specchia cedono al tie break 3-2 contro Alto Canavese Volley.

Il Fenera Chieri76 ritorna dalla trasferta a Cuorgne’ con un punto prezioso strappato grazie ad una gara di grande attenzione e grinta. Chieri è entrato subito in partita, conquistando il primo set, ma gli avversari hanno imposto la propria forza nei due successivi parziali. Nel quarto parziale il Fenera risale e vince in autorità il set. Tie break finale con Chieri che rimane attaccata ai canavesani fino al cambio campo quando Cuorgne’ piazza un paio di break decisivi. Top scorre Andrea Del Noce con 20 punti, seguito da Marello con 17.

La prossima gara sabato 29 aprile al PalaFenera di Chieri alle 21, contro Colombo Genova.