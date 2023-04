Fitarco - Campionati Italiani di Società, squadre piemontesi tutte a podio

Il primo evento Federale della stagione outdoor, con le sfide tra le migliori 16 squadre maschili e 16 femminile italiane, vedeva in campo tre società piemontesi: gli Arcieri delle Alpi presenti con la squadra maschile e femminile e gli Arcieri Iuvenilia al maschile.

Il Campionato di Società ha una formula di gara particolare, studiata per essere disputata in luoghi iconici e quanto più cittadini, considerando che i bersagli sono posizionati a 25 metri, come in una competizione indoor. Inoltre, l'obiettivo è mettere in risalto i vari tipi di arco, perché ogni compagine mette a confronto gli atleti di tre distinte divisioni (ricurvo, compound e arco nudo) e deve essere composta da almeno quattro arcieri (tre titolari, uno per ogni divisione, con almeno una riserva). I match si svolgono con il confronto tra i tiratori della stessa divisione: al termine della volée da tre frecce tra i due atleti, il vincitore ottiene il punto per la propria squadra o, in caso di parità al termine della volée, viene assegnato un punto ciascuno. Sommando i punti delle tre sfide tra i sei atleti delle due compagini che si fronteggiano, viene decretata la squadra vincitrice del match che si guadagna i due punti utili per la classifica del girone.

I gironi eliminatori sono due: le migliori due classificate dei quattro gironi iniziali compongono altri due gironi da quattro squadre che vedranno le migliori due accedere poi alle semifinali. Le terze e quarte classificate del primo girone compongono altri due gironi per assegnare le posizioni di rincalzo. Infine, al termine delle semifinali, il regolamento prevede che le perdenti ottengano il bronzo pari merito, mentre il match decisivo maschile e femminile decreterà le due squadre vincitrici.

Al termine di una lunga giornata di gara, al maschile ottengono la vittoria gli Arcieri Iuvenilia (Marco Morello, Davide Costantino, Marco Bruno e Fabrizio Alosi, accompagnati dal tecnico Noemi Matzutzi) sulla squadra campione in carica della Malin Archery Team (9-5). Gli Arcieri della Alpi (Giuseppe Seimandi, Matteo Bonacina, Leonardo Costantino, Simone Dezani e Giorgio Botto) ottengono invece il terzo posto a pari merito con il Medio Chienti.

Per gli Arcieri Iuvenilia si tratta del secondo titolo maschile dopo quello del 2018.

Al femminile, vittoria per gli Arcieri del Tigullio 7-6 sugli Arcieri delle Alpi (Giulia Coppo, Elisa Medico, Irene Franchini, Manuela Marotta e Elisabetta Mijno) che conquistano così l’argento; chiudono il podio, sempre a pari merito, gli Arcieri Abruzzesi e Città di Pescia.

Risultati completi