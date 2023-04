BEA Chieri: gara equilibrata con Gravellona, Mosca torna in campo

Partita molto speciale fin da subito: in quintetto per i Leopardi si rivede Luca Mosca, dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo. Inizio favorevole agli ospiti, che trovano il ritmo giusto, sfruttando qualche errore da vicino dei Leopardi. Gravellona infila alcune triple pesanti con Sacco e Clerici, andando in vantaggio di 13 lunghezze alla prima sirena.

La sinfonia cambia nel secondo periodo: i ragazzi di coach Dabbene alzano l’intensità in difesa, con la zona che premia gli sforzi. In attacco Mosca ritrova le sue sgasate, mentre De Mita si fa sentire sotto le plance: il Future Lab chiude il primo tempo avanti di una lunghezza. Nel secondo tempo Gravellona trova la quadra giusta per attaccare la zona, riuscendo a contenere le penetrazioni di Bianco e Mosca.

Il terzo periodo è ancora equilibrato, con i gialloblu che sul finale mettono il naso avanti. Ultima decina che mantiene il risultato in bilico, ma negli ultimi minuti si fa sentire l’esperienza dei viaggianti, oltre che al deficit di energie dei padroni di casa.

«È stata una serata positiva sotto molti aspetti, il primo è il rientro in campo di Luca Mosca, a cui auguriamo il meglio per questi playoff di C Gold. Avere Luca in campo ha regalato energie in più a tutti i ragazzi – commenta coach Marco Dabbene – Abbiamo disputato un’ottima gara, dove ognuno ha dato il suo contributo fino all’ultimo, ce la siamo giocata alla pari con una squadra forte, ma abbiamo ceduto all’ultimo con il canestro decisivo di Sacco. Ora testa alla prossima per continuare il nostro percorso».

BEA CHIERI SSDRL 65

IN CONTRO BASKET GRAVELLONA 73

Parziali (12-25, 38-37, 49-51)

CHIERI: De Mita 11, Bianco T. 9, Mosca 9, Orsi 8, Ratto L. 7, Ratto F. 7, Bergese 5, Tagliano 5, Ferrone 4, Borgiattino, Lafiosca, Piersanti. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Prep. Gangi, Acc. Bianco L.

GRAVELLONA: Clerici 18, Ferraris 12, Gavioli 11, Marzorati 11, Sacco 11, Carone 6, Carbone 2, Demarchi 2, Debernardi, Rossi. All. Bertoli F., Prep. Bertoli A.