Giaguari pronti per la sfida contro i Dockers

In questa stagione con un calendario un po’ a singhiozzo, i Giaguari tornano in campo contro i Dockers Levante per la terza partita casalinga della stagione, chiudendo la parte di calendario dedicata alle partite all’interno del Girone A, prima di affrontare i due incontri interdivisionali che, tra metà maggio ed inizio giugno, daranno la forma definitiva alla classifica del girone.

Reduci dalla vittoria per 27-0 nel derby con i Reapers, e per 28-0 nella sfida di andata contro i Dockers, i Giaguari affrontano questa sfida con lo stesso atteggiamento tenuto nel derby cittadino: consapevolezza della propria superiorità nei confronti dell’avversario, ma antenne dritte e concentrazione al massimo per non replicare scivoloni come quello di Albisola contro i Pirates.